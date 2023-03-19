Цинично разгуливал по руинам города: в России говорят, что Путин прибыл в Мариуполь

Владимир Путин мог прибыть в Мариуполь. По крайней мере, если верить российским СМИ. По их данным, он прилетел в город на вертолете с рабочим визитом.

По имеющейся информации, диктатор из Кремля сначала прилетел в Мариуполь на вертолете. После этого Владимир Путин за рулем автомобиля самостоятельно объехал несколько районов уничтоженного по его приказу города. По крайней мере, так говорят в Кремле, передает 24 Канал.

Читайте также В России только 2 пути: оба ведут к обнищанию

Осматривал уничтоженный им город

Во время визита в Мариуполь Путина сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он докладывал диктатору, как продвигается строительство и восстановление микрорайонов, социальных и образовательных объектов, а также медицинских учреждений. Эти намерения звучат особенно цинично, если вспомнить, что именно диктатор Кремля спускал приказы превратить мирный Мариуполь в руины.

Конечно же, не обошлось без показательного общения с горожанами. В Кремле докладывают, что с жителями Мариуполя Путин якобы имел возможность поговорить в микрорайоне "Невский". Также известно, что он осмотрел береговую линию города.

От рук российских военных в Мариуполе погибли около 90 тысяч человек. Город превратился в руину и из него продолжают уезжать те, кто имеет такую возможность.

Интересно, что пропагандисты не выложили в сеть ни одной фотографии с визита Путина. Более того, новости о его поездке в Мариуполь в российских СМИ появились под утро 19 марта. И буквально за какие-то считанные минуты стало известно, что диктатор провел совещание в командном пункте в Ростове-на-Дону.

Это больше наталкивает на мысль, что президент России не прилетал в уничтоженный им город. Если и прилетал (он или его двойник), то об этом сообщили позже, ведь он побоялся быть ликвидированным. Но мы предполагаем, что первая версия более похожа на правду.

07:38 (по местному времени) на российских телеканалах показали момент визита Путина в Ростов-на-Дону. Интересно, что о Мариуполе упоминание разве что в бегущей строке. Никакого видео оттуда так и не появилось.

Путин и Герасимов встретились в Ростове-на-Дону / Скриншот



Путин и Герасимов встретились в Ростове-на-Дону / Скриншот

Дополнение к 07:30 19 марта. Мы ни на что не намекаем, но как только заговорили об отсутствии доказательств визита Путина в Мариуполь, они сразу же появились в сети. В телеграм-каналы выложили видео, на котором диктатор из Кремля будто бы передвигается Мариуполем за рулем авто. Все, как и подавала российская пропаганда. Правда, ракурс съемки таков, что сложно сказать, был ли это действительно президент России.

Путин якобы разъезжает по улицам Мариуполя: смотрите видео

Выложили в сеть еще одно видео. На нем уже четко видно, что за рулем все-таки Путин. В то же время можно заметить, что приехал он в город слишком поздно, если не посреди ночи. Это очередная демонстрация его трусости.

Путин ездил по ночному Мариуполю / Скриншот с видео

В Мариуполе отключали связь

Интересными деталями визита Путина в Мариуполь поделился советник городского главы Петр Андрющенко. Он отметил, что среди ночи российский диктатор или его двойник посетил город. Его, собственно, привезли вертолетом из Крыма после так называемого "празднования".

Как отметил Андрющенко, Путин проехался по проспекту Мира и вдоль моря. После этого он заехал в Филармонию, где раньше строили клетки для так называемого "трибунала" над защитниками Азовстали. Следующий пункт – "потемкинская деревня", которую строит российское минобороны.

Но важно не все это. Он обратил внимание на то, что небо над городом было перекрыто авиацией. Кроме того, в большей части Мариуполя не было мобильной связи.

Страха нет, но это не точно,

– иронически добавил он.

Андрющенко обратил дополнительное внимание на сам визит в Филармонию. Он отметил, что росСМИ пишут о "проехался по городу, посмотрите даже улицы не перекрыты".

Путину устроили экскурсию в Филармонии: смотрите видео

Да. Взгляните здесь. Он, Хуснуллин и человек двадцать охранников. Плюс оператор. Челяди нет. Негоже царю с людьми общаться. Вдруг кто-то гранату благодарности бросит в Мариуполе,

– подчеркнул он.

Накануне Путин был в Крыму