Вынужден ехать, – Ус объяснил, почему Путин хочет посетить Турцию

Диктатор Владимир Путин, вероятнее всего, будет вынужден уехать в Турцию на встречу с тамошним президентом Реджепом Эрдоганом. Есть одна немаловажная тема, которую он очень хочет обсудить.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что последствия визита Путина в Турцию могут быть неожиданными для самого диктатора.

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Почему Путин вынужден ехать в Турцию

Как отметил Ус, еще раньше в российских СМИ, называющих себя оппозиционными, рассказывали, что Путин боится покидать Россию. Его будто бы пугает не ордер на арест от Международного уголовного суда, а возможность еще одного мятежа в стране-агрессоре.

Однако диктатор вынужден ехать к Эрдогану. Он опасается, что система так называемого "параллельного импорта" может сломаться из-за действий Турции. Именно так оккупанты достают, к примеру, запчасти для производства собственных ракет, другого оружия и военной техники.

Думаю, что он будет вынужден ехать. Потому что Россия экономически зависит от отлаженной системы "параллельного импорта". Турция уже начала прикрывать эти возможности для России. Если Турция еще и совместно с Китаем начнет это делать, а также давить на лояльные к себе страны, то будет еще больше проблем для России.

– считает Ус.

Турция в свое время не ратифицировала Римский статут, согласно которому страна будет выдавать военных преступников, приехавших на их территорию.

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Визит Путина в Турцию: коротко