Решение, вероятно, было спонтанным: чем Путину был выгоден визит в Казахстан

Владимир Путин 8 ноября неожиданно приехал в Казахстан. Российскому президенту очень важно продемонстрировать свое влияние на эту страну.

Юрист оппозиционной партии El Tiregi Нурсултан Ермаханов сказал 24 Каналу, что визит Путина мог быть спонтанным решением на фоне слухов, что Астана выходит из-под влияния России.

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"Эта поездка не была запланирована преждевременно – мы узнали о ней буквально через несколько дней. Мне кажется, что это было спонтанное решение", – отметил Ерманахов.

По его словам, это была полностью политическая поездка, чтобы показать, что Путин якобы еще имеет вес в Центральной Азии. В то же время у российского президента небольшой выбор, куда поехать. Он практически невыездной, поскольку Международный суд выдал ордер на его арест.

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Российский и казахстанский президенты обсудили, в частности, строительство атомной электростанции. Несмотря на значительный потенциал Казахстана и готовность "Росатома" помочь, страна сомневается в целесообразности такого проекта.

Поэтому вопрос строительства АЭС в Казахстане будет вынесен на референдум.

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