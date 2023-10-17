Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Юрий Подорожный, отметив, что Путину в Китае уделили гораздо меньше внимания по сравнению с тем, с какими церемониями он принимал в Москве Си Цзиньпина.
К теме "Один пояс – один путь": для чего Китай собрал у себя Путина, Орбана и даже "Талибан"
Визит не был ярким
На Востоке и в частности в Китае большое внимание уделяют именно знакам. Там меньше разговоров, а больше – показательных вещей.
Путину в Китае демонстрировали определенные знаки. Его не встречали с помпой, по крайней мере так, как встречали Си Цзиньпина в России, где даже концерты отменяли из-за его приезда,
– отметил политтехнолог.
Напомним, что в канун 24 февраля 2022 года Путин также прилетал в Китай, где проходила зимняя Олимпиада. Он сидел один на трибуне, потому что никто не устраивал ему пышной встречи и в прошлый раз. Хотя Путин приезжал к Си Цзиньпину рассказать о том, что он будет начинать полномасштабное вторжение в Украину.
"И на этот раз визит Путина в Китай не был ярким, двусторонним, ведь его не встречали как дорогого гостя, которому хотели бы продемонстрировать уважение и любовь. Даже уровень встречи Александра Лукашенко, когда он приезжал в Китае, был намного выше", – отметил Подорожный.
Политтехнолог оценил визит Путина в Китай: смотрите видео
Сделал Китаю "подарок"
Во время встречи с Си Цзиньпином Путин будет согласовывать дальнейшие действия и хвастаться тем, что ему удалось сделать на Ближнем Востоке, где он помог Китаю.
Израиль начал налаживать отношения со многими странами Ближнего Востока, что привело к созданию Индийско-Европейского крупного торгового пути. И Израиль должен быть одним из ключевых его фигур – транспортным хабом.
Однако война на Ближнем Востоке перечеркнула планы Индии по поводу этого Пути, потому что непонятно, как там будут разворачиваться события.
Иран и Россия, стоящие за войной на Ближнем Востоке, накануне форума оказали Китаю очень большую услугу. И Путин туда приехал как герой и надеется получить от Пекина какие-то "ордена",
– подчеркнул Юрий Подорожный.
Однако, по словам политтехнолога, то, что уровень встречи Путина по сравнению с другими участниками форума не выделяется, говорит о том, насколько Китай "доволен" поведением своего вассала.
Больше о визите Путина в Китай
- Глава Кремля 17 октября прилетел в Китай, чтобы принять участие в форуме "Один пояс – один путь". Кроме него на форум прибыли представители 130 стран.
- "На полях" форума Путин встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном, заявившем главе Кремля, что Будапешт никогда не преследовал цель противостоять Москве. В то же время Венгрия прилагает усилия, чтобы "наладить и расширить контакты" с Россией.
- Кроме того, Путин во время встречи с Си Цзиньпином и участниками форума был напряжен, заметно нервничал. К тому же он еще и хромал на правую ногу.