Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній, зазначивши, що Путін в Китаї приділили набагато менше уваги порівняно з тим, з якими церемоніями він приймав в Москві Сі Цзіньпіна.

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Візит не був яскравим

На Сході і зокрема в Китаї дуже велику увагу приділяють саме знакам. Там менше розмов, а більше – показових речей.

Путіну в Китаї демонстрували певні знаки. Його не зустрічали з помпою, принаймні так, як зустрічали Сі Цзіньпіна в Росії, де навіть концерти скасовували через його приїзд,

– зазначив політтехнолог.

Нагадаємо, що напередодні 24 лютого 2022 року Путін також прилітав до Китаю, де проходила зимова Олімпіада. Він сидів один на трибуні, тому що ніхто не влаштовував йому пишної зустрічі й минулого разу. Хоча Путін приїжджав до Сі Цзіньпіна розповідати про те, що він буде розпочинати повномасштабне вторгнення в Україну.

"І цього разу візит Путіна до Китаю не був яскравим, двостороннім, адже його не зустрічали як дорогого гостя, якому б хотіли продемонструвати повагу та любов. Навіть рівень зустрічі Алєксандра Лукашенка, коли він приїжджав в Китаї, був набагато вищий", – зазначив Подорожній.

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Зробив Китаю "подарунок"

Під час зустрічі з Сі Цзіньпіном Путін буде узгоджувати подальші дії та хвалитись тим, що йому вдалося зробити на Близькому Сході, де він допоміг Китаю.

Ізраїль почав налагоджувати стосунки з багатьма країнами на Близькому Сході, що призвело до створення Індійсько-Європейського великого торговельного шляху. І Ізраїль мав бути одним з ключових його фігур – транспортним хабом.

Однак війна на Близькому Сході перекреслила плани Індії щодо цього Шляху, тому що незрозуміло, як там будуть розгортатися події.

Іран та Росія, які стоять за війною на Близькому Сході, напередодні форуму зробили Китаю дуже велику послугу. І Путін туди приїхав як герой і сподівається отримати від Пекіна якісь "ордени",

– наголосив Юрій Подорожній.

Однак, за словами політтехнолога, те, що рівень зустрічі Путіна порівняно з іншими учасниками форуму не виділяється, свідчить про те, наскільки Китай "задоволений" поведінкою свого васала",

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