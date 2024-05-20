Макрона принимали лучше: чем отличается встреча Си Цзиньпина с Путиным

Российский диктатор Владимир Путин посетил Китай, где встретился с президентом страны. Интересно, что накануне визита главы Кремля Си Цзиньпин побывал в Европе и общался с западными лидерами.

Российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова рассказала 24 Каналу, что визит Путина существенно отличался от того, как в апреле 2023 года принимали президента Франции Эммануэля Макрона. Это показывает истинное отношение к главе Кремля.

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Чем отличались обе встречи

Когда в Китай приезжал Макрон – этот визит был более неформальный. Президенты посетили места, которые имели для них символическое значение. Сами переговоры продолжались в течение трех дней.

Похожая ситуация была, когда уже Си Цзиньпин прибыл в Париж. Кроме рабочих встреч лидеры отправились на горный массив Пиренеи. Там когда-то часто отдыхал Макрон со своими родителями.

Это была достаточно теплая встреча Си с Макроном, в отличие от встречи Путина. С точки зрения международных отношений поездка вместе с семьей, а они ехали в горы – неформальная. Это свидетельствует, что их отношения переходят на личный уровень,

– отметила российская оппозиционерка.

Зато делегацию Путина в Китае держали чуть ли не в коридоре. Да и сам глава Кремля особо никуда не ходил Поэтому это был очень странный и длительный перелет ради двух часов общения.

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Российскому диктатору оказалось мало и этого. Теперь он собрался в Северную Корею. Вообще это две последние страны, куда он еще может ездить, ведь больше его никуда не пускают.

Впрочем важно понимать, что если Китай не даст указания Северной Корее, то там Путин также не получит никакого оружия. Сейчас вопрос в том, о чем договорился Макрон с Си Цзиньпином. Вероятно, ответ на это мы увидим уже вскоре,

– отметила Ольга Курносова.

Также она добавила, что так называемый российский президент, вероятно, боится летать сам. Ведь так можно объяснить, почему он взял с собой столь большую делегацию. Другая причина заключается в том, что Путин, наверное, хотел показать якобы очень мощный и серьезный, поэтому привез своих чиновников сразу на нескольких самолетах.

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