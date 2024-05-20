Російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова розповіла 24 Каналу, що візит Путіна суттєво відрізнявся від того, як у квітні 2023 року приймали президента Франції Еммануеля Макрона. Це показує справжнє ставлення до очільника Кремля.

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Чим відрізнялися обидві зустрічі

Коли до Китаю приїжджав Макрон – цей візит був більш неформальний. Президенти відвідали місця, які мали для них символічне значення. Самі перемовини тривали упродовж трьох днів.

Схожа ситуація була, коли вже Сі Цзіньпін прибув до Парижа. Окрім робочих зустрічей лідери вирушили на гірський масив Піренеї. Там колись часто відпочивав Макрон зі своїми батьками.

Це була досить тепла зустріч Сі з Макроном, на відміну від зустрічі Путіна. З погляду міжнародних відносин поїздка разом з сім'єю, а вони їхали в гори – неформальна. Це свідчить, що їхні стосунки переходять на особистий рівень,

– зауважила російська опозиціонерка.

Натомість делегацію Путіна у Китаї тримали ледве не в коридорі. Та й сам очільник Кремля особливо нікуди не ходив Тому це був дуже дивний і тривалий переліт заради двох годин спілкування.

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Російському диктатору виявилося мало й цього. Тепер він зібрався у Північну Корею. Взагалі це дві останні країни, куди він ще може їздити, адже більше його нікуди не пускають.

Утім важливо розуміти, що якщо Китай не дасть вказівки Північній Кореї, то там Путін також не отримає ніякої зброї. Зараз питання у тому, про що домовився Макрон із Сі Цзіньпіном. Ймовірно, відповідь на це ми побачимо вже незабаром,

– зауважила Ольга Курносова.

Також вона додала, що так званий російський президент, ймовірно, боїться літати сам. Адже так можна пояснити, чому він взяв із собою настільки велику делегацію. Інша причина полягає в тому, що Путін, напевно, хотів показати нібито дуже потужний і серйозний, тому привіз своїх чиновників одразу на декількох літаках.

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