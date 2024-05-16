Китаю выгодно замораживание войны: что Путин может привезти из Пекина

Владимир Путин планирует поездку в Китай, которая состоится 16 - 17 мая. Там, вероятно, он с Си Цзиньпином будут обсуждать мирный план, который предлагает Китай для прекращения войны в Украине. Кремлевскому диктатору выгодно занять общую позицию с Пекином, чтобы как можно больше условий было в его пользу.

Об этом рассказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что, по словам России, Китай отказался отправлять своего представителя на Глобальный саммит мира. Это может означать то, что Пекин не устраивают те условия, которые предлагают там. Си Цзиньпин имеет целью отстаивать свой мирный план по урегулированию ситуации в Украине.

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Выгода для Китая

Путин уже заявлял, что переговоры с Украиной должны базироваться на китайской формуле мира.

Китайская формула предусматривает прекращение боевых действий по линии соприкосновения и начало переговоров. Си Цзиньпин также не забыл добавить туда и пункты о выгодах для Пекина, в частности отказ от политики Запада односторонних санкций, которые больно бьют по китайской экономике.

Путин едет к китайскому лидеру для того, чтобы они утвердили общую позицию – заморозить войну по линии фронта и начать переговоры. Это будет выгодно Китаю. По такой модели, Кремлю останется та территория Украины, которую оккупировали российские войска,

– отметил политтехнолог.

Поставка запчастей для оружия

Борис Тизенгаузен заметил, что Китай не поставляет России оружие, однако запчасти к ракетам, которые разрушают украинские города – китайские.

Российские ракеты не летели бы без микрочипов (из Китая – 24 Канал). Россия бы не изготавливала новейшие дроны без станков. Кремль покупает не оружие, а средства для его производства. Без Китая большинство путинских ракет не были бы оснащены необходимыми запчастями,

– сказал он.

Политика Китая в отношении войны в Украине