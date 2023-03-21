"Воспроизвести такие декорации несложно": где могли снять мариупольский фейк с Путиным

На днях Владимир Путин приезжал в временно оккупированный Крым и Мариуполь. Однако есть деталь, которая может указывать на фейковость этого визита.

Об этом 24 Каналу сообщил журналист-международник Алексей Бурлаков. Он уверен, что видео с Мариуполя могли снять в российской студии.

Смотрите также Украинцы теперь могут законно убить Путина, – Шейтельман о визите Путина в Мариуполь

Бурлаков вспомнил исследование журналистов, в котором анализировался разговор Путина якобы с жителями Мариуполя. Этих людей нашли и на других фотографиях с ним.

Я так понимаю, он ездит со своим оркестром, со своей массовкой, со своим всем. Или и не ездит,

– заметил спикер.

Видео могли снять не в Мариуполе

Бурлаков, сам родом из Мариуполя, рассказал, что в городе есть несколько концертных залов, однако привезли Путина почему-то именно в местную филармонию.

Возможно, Путина и не было там, ведь нарисовать зал этой филармонии несложно,

– добавил журналист.

Он убежден, будь это ДК металлургов или драматический театр, труднее было бы воспроизвести графикой их детали, ведь они гораздо больше.

Бурлаков уверен, что бункерного диктатора все же не было в Мариуполе, а эти видео сняты на зеленом фоне в студии.

Бурлаков убежден в фейковости визита Путина: смотреть видео

Путин боится подобных поездок

Журналист скептически настроен на возможность таких поездок Путина. Ведь преступник, ездящий на бронированном поезде повсюду, живущий в бункере и ограждающий свое местонахождение системами ПВО, вряд ли может поехать за рулем в город, куда теоретически может что-то прилететь.

Я не верю, что он мог туда поехать с его паранойей и страхами,

– добавил говорящий.

К тому же на одном из видео, снятых в Мариуполе, слышно, как женщина кричит "это все неправда, это все на показ". Бурлаков ответил на это, что вряд ли в городе, где просто могут на следующий день не найти человека из-за подобных высказываний, кто-то может себе такое позволить.

Путин ни разу не приезжал в Донецк

Заметим, что за девять лет оккупации Донецка Путин ни разу не наведался туда, но решил приехать в Мариуполь.

Бурлаков напомнил, что на следующий год в России планируются выборы. Следовательно, по логике Путина, он должен показать, что еще не стар и ездит по этим захваченным территориям.

Возможно, Путин не поехал в Донецк, чтобы его не обвинили в том, что он вспомнил город только перед выборами. А уехал или сделал вид, что уехал в недавно оккупированный Мариуполь и в Крым на годовщину его так называемого "освобождения", подчеркнул журналист.

Аналитики уверены, что Путин не был в Мариуполе и Крыму