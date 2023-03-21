Путин стал целью – политтехнолог о неожиданных результатах визита диктатора в Мариуполь

Во время встречи с Владимиром Путиным в Мариуполе были как настоящие мариупольцы – коллаборанты, так и сотрудники федеральной службы охраны России, создававшие массовку для российского диктатора. Кроме того, визит Путина на оккупированные территории сделал из него легитимную военную цель.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он добавил, что приезжавшему в Мариуполь Путину дали подозрительно мало слов.

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Путин стал целью

По его словам, на видео с Путиным действительно есть местные жители, мариупольцы – коллаборанты. Среди них женщина, которая благодарила Путина "за победу" – Ирина Волосатова. После того как ее узнали мариупольцы, она пожаловалась российским СМИ на угрозы со стороны украинцев.

"Также в сети уже нашли "мариупольцев", которые на самом деле являются сотрудниками ФСО. По крайней мере, трое из них стояли за Путиным во время новогоднего поздравления в 2023 году. Их постоянно держат в специальном месте и они регулярно сдают кал, чтобы у них было все хорошо со здоровьем. Поэтому в массовке одной и те же люди", – заявил Шейтельман.

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Он также отметил, что впервые с начала полномасштабного вторжения Путин посещает оккупированные территории. Это очень важно, ведь теперь это меняет его статус – с политика и дипломата в легитимную военную цель, непосредственного участника войны.

Мы не знаем, настоящий ли этот Путин

Политтехнолог прокомментировал заявления о том, настоящий ли Путин приезжал в Мариуполь. По его словам, на это указывают только косвенные признаки: движения руками, хромота и прочее.

"Для меня важна манера речи, а именно словарный запас и то, как он строит предложение. Это повторить почти невозможно. Разве что двойник должен полностью заучить текст, но на интервью можно легко выяснить, перед нами ли настоящий Путин ", – заявил Шейтельман.

Он добавил, что "предыдущий" Путин говорил военными терминами, а этот, ездивший на оккупированные территории, говорил очень мало. Следовательно, мы не знаем, был ли это настоящий Путин.

Что известно о визите Путина в Мариуполь