Имеет 2 ключевые цели: что хотел доказать Путин своим визитом в Монголию
В последнее время Владимир Путин не часто отправляется в зарубежные поездки. Круг стран, которые он может посетить, ограничен из-за ордера на его арест, который выдал МУС в Гааге. Однако Монголия проигнорировала этот факт, пригласив Путина с визитом.
Для главы Кремля этот визит очень важен, в то же время Монголия должна понести ответственность за свой поступок. Такое мнение высказали 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что поездка Путина в Монголию имеет две важные цели.
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Выигрышная тема
По официальной версии, Путина пригласили для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы монгольских и советских войск против Японии на реке Халхин-Гол.
Путин очень это любит позировать на фоне событий Второй Мировой войны, потому что в войне против Украины он не имеет никаких побед. Однако, по мнению Яковенко, Путину нужно, чтобы его постоянно ассоциировали с какими-то достижениями.
"В общем "культ победобесия" – основа мифологии, которую распространяет путинизм. Это выигрышная тема для Путина, и он с радостью участвует в ней", – подчеркнул оппозиционер.
Хотел унизить
Также своим визитом в Монголию Путин хотел унизить Международный уголовный суд в Гааге, ведь Улан-Батор подписал Римский статут и теперь обязан арестовать Путина.
Однако учитывая географическое расположение Монголии – между Россией и Китаем – арестовать главу Кремля ее руководство не сможет. Путин уверен в этом и пытается доказать, что ордер на арест, который выдал ему МУС, ничего не стоит,
– подчеркнул он.
В этой ситуации руководство Монголии поступило не лучшим образом, потому что, по словам журналиста, было бы разумнее отказаться принимать Путина. Так сделали в ЮАР, когда предупредили его, что в случае приезда в эту африканскую страну, которая также подписала Римский статут, его арестуют.
"Поступок Монголии должен иметь последствия для этой страны, иначе МУС и международное правосудие теряет смысл", – уверен Игорь Яковенко.