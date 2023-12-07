Путин восстанавливает свое влияние: позиция арабского мира может переломить ход войны в Украине

Владимир Путин намерен посетить Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. К сожалению, российский президент может расширить свое влияние в арабском мире.

Одной из главных причин стала реакция Запада на войну ХАМАС против Израиля Подробно о состоянии России в арабском мире 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.

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"Еще до начала полномасштабного вторжения я предупреждал, что все находки России на Ближнем Востоке – это всего лишь промахи Запада", – заметил Мохаммад Фараджаллах.

Как Россия возвращает себе влияние на Ближнем Востоке

До войны между ХАМАС и Израилем Россия на Ближнем Востоке дошла до такого уровня, что ее там никто не хотел видеть. В тот момент Россия уже стремительно теряла репутацию.

Саудовская Аравия даже занялась вопросом деоккупации территории Украины. В частности, 5 – 6 августа в Джидде состоялась встреча советников по нацбезопасности и внешней политике 42 стран – мирный саммит по принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины.

До этого арабский мир шел полтора года и думали, что лучший их союзник – это Запад и нужно полностью перейти на их сторону. К величайшему сожалению, арабский мир снова столкнулся с двойными стандартами, когда увидел, как Штаты и Европа молчат об убийствах мирных палестинцев и несколько раз блокировали резолюции по прекращению огня в Секторе Газа,

– объяснил редактор портала "Украина по-арабски".

Именно здесь Владимир Путин увидел отличный шанс и возможность снова реанимировать себя на Ближнем Востоке, предложив свои услуги.

Голосование Совбеза ООН о прекращении огня в Секторе Газа

18 октября Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призвала бы к "гуманитарным паузам" для доставки необходимой помощи жителям Сектора Газы. Постоянная представительница Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд объяснила вето тем, что "в этой резолюции не упоминается о праве Израиля на самооборону".

Перед этим Совбез отклонил две поправки, предложенные Россией. Они призывали к немедленному, длительному и полному прекращению огня и прекращению нападений на мирных жителей.

Удар для Запада

Голосование России по резолюции о прекращении огня в Секторе Газа положительно повлияло на ее восприятие в арабском мире. Особенно учитывая, что он не представлен на Совбезе ООН, а Запад отказался его поддерживать.

Россия, отстаивая интересы арабского мира, постепенно возвращает его благосклонность.

Если арабский мир раньше не хотел видеть Путина, то сейчас мы снова вернулись в точку нуля. Путин это серьезно использовал и теперь хочет продвигать потепление между Саудовской Аравией и Ираном. Если это произойдет, то это будет огромным ударом для Запада,

– подчеркнул Фараджаллах.

Дело в том, что Саудовская Аравия никогда не доверяла Ирану. Но Владимир Путин может убедить Саудовскую Аравию, что Запад ей не помогает и не поможет, и предложить объединиться как с Россией, так и с ее союзниками, в частности Ираном.

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Кроме того, несмотря на все санкции, мы наблюдаем падение добычи нефти – это играет на руку Кремлю.

"В первые дни войны России против Украины я говорил, что Украина победит войну когда один из блоков перейдет на ее сторону: либо Китай, либо арабский мир. Китай не перейдет, а арабский мир был к этому очень близок", – отметил редактор портала "Украина по-арабски".

Добавим, что на Ближнем Востоке есть еще один конфликт – в Судане. Там Россия поддерживает сторону мятежников, Силы быстрого реагирования. Путин и там пытается предложить свои услуги, чтобы снова мощно влиться и вернуть свое влияние в этом регионе.

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