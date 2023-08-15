Визит Путина в Турцию: Подоляк объяснил цель российского диктатора
В ближайшие дни Владимир Путин может посетить Турцию для встречи с президентом Реджепом Эрдоганом. Таким визитом российский диктатор, вероятно, хочет показать "зависимость" Турции от России.
Владимир Путин хочет продемонстрировать, что до сих пор остается мощным лидером, а особенно подчеркнуть это для российских элит, которые теперь сомневаются в его способности что-либо решать. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, добавив, что после ситуации с Евгением Пригожиным Путину нужно показать свою силу.
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Зачем Владимиру Путину визит в Турцию
Помимо демонстрации силы российский президент хочет показать свою значимость в глобальном политическом процессе. При этом он регулярно унижает субъектность других стран, например, Китая или той же Турции, демонстрируя, что не учитывает, какие обещания когда-то им давал.
Приглашение Реджепа Эрдогана показывает, что Турция в определенной степени до сих пор зависит от России, в том числе в вопросах сырья, экономики, производства.
Это выглядит странно: ты (Эрдоган – 24 Канал) хочешь быть субъектом и в то же время предлагаешь человеку, обнуляющему твою субъектность с тобой встретиться. Я понимаю все экономические потребности Турции, но мы все-таки говорим о более важных вопросах: кем ты будешь дальше? На что будешь влиять в глобальном политическом процессе?,
– отметил Михаил Подоляк
Михаил Подоляк о целях встречи Путина и Эрдогана: смотрите видео
Что делать дальше
Советник ОП подчеркивает, что сегодня лучшим вариантом является полное игнорирование Путина и России. А также добавляет, что большой российской экономики не существует и об этом нужно постоянно говорить, равно как и не существует глобального лидера по фамилии Путин. Поэтому его выведение из глобального политического процесса ускорит окончание войны.
"Чем быстрее будет принято решение, что Россия должна быть тотально изолирована, а Украина получит все необходимое оружие – это будет свидетельствовать о деэскалации, о возвращении к международному праву, а все остальное: встречи с Путиным, возможность обходить санкции – это как раз об эскалации и о переход к крайне негативным пессимистическим сценариям", – заметил Подоляк.
Страха перед Россией нужно избавляться, в очередной раз подчеркнул политик. К тому же паритетно атаковать, поставлять оружие в соответствующем количестве, потому что именно это свидетельствует о субъектности и возможности окончания войны.Важно! Если поездка состоится, она станет первым визитом российского президента в страну-члена НАТО после развязывания полномасштабной войны в Украине.
Путин может посетить Турцию: что известно
- Издание Milliyet сообщило, что президент Владимир Путин может посетить Турцию в ближайшей перспективе, чтобы обсудить вопросы зерновой сделки. О выходе из зернового коридора в Москве заявили еще 17 июля. С тех пор Украина пытается привлекать корабли стран-членов НАТО, чтобы экспортировать зерно в разные уголки мира.
- Международный уголовный суд в Гааге еще в марте выдал ордер на арест Путина. Он обвиняется в незаконной депортации и перемещении детей с оккупированной территории Украины. Арестовать главу Кремля могут на территории тех стран, которые ратифицировали Римский устав, однако Турция этого не сделала.
- В начале августа лидеры двух стран уже проводили телефонный разговор. Тогда Реджеп Эрдоган заявил, что Турция будет прилагать усилия, чтобы продлить зерновое соглашение.