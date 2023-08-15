Визит Путина в Турцию: Подоляк объяснил цель российского диктатора

В ближайшие дни Владимир Путин может посетить Турцию для встречи с президентом Реджепом Эрдоганом. Таким визитом российский диктатор, вероятно, хочет показать "зависимость" Турции от России.

Владимир Путин хочет продемонстрировать, что до сих пор остается мощным лидером, а особенно подчеркнуть это для российских элит, которые теперь сомневаются в его способности что-либо решать. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, добавив, что после ситуации с Евгением Пригожиным Путину нужно показать свою силу.

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Зачем Владимиру Путину визит в Турцию

Помимо демонстрации силы российский президент хочет показать свою значимость в глобальном политическом процессе. При этом он регулярно унижает субъектность других стран, например, Китая или той же Турции, демонстрируя, что не учитывает, какие обещания когда-то им давал.

Приглашение Реджепа Эрдогана показывает, что Турция в определенной степени до сих пор зависит от России, в том числе в вопросах сырья, экономики, производства.

Это выглядит странно: ты (Эрдоган – 24 Канал) хочешь быть субъектом и в то же время предлагаешь человеку, обнуляющему твою субъектность с тобой встретиться. Я понимаю все экономические потребности Турции, но мы все-таки говорим о более важных вопросах: кем ты будешь дальше? На что будешь влиять в глобальном политическом процессе?,

– отметил Михаил Подоляк

Михаил Подоляк о целях встречи Путина и Эрдогана: смотрите видео

Что делать дальше

Советник ОП подчеркивает, что сегодня лучшим вариантом является полное игнорирование Путина и России. А также добавляет, что большой российской экономики не существует и об этом нужно постоянно говорить, равно как и не существует глобального лидера по фамилии Путин. Поэтому его выведение из глобального политического процесса ускорит окончание войны.

"Чем быстрее будет принято решение, что Россия должна быть тотально изолирована, а Украина получит все необходимое оружие – это будет свидетельствовать о деэскалации, о возвращении к международному праву, а все остальное: встречи с Путиным, возможность обходить санкции – это как раз об эскалации и о переход к крайне негативным пессимистическим сценариям", – заметил Подоляк.

Страха перед Россией нужно избавляться, в очередной раз подчеркнул политик. К тому же паритетно атаковать, поставлять оружие в соответствующем количестве, потому что именно это свидетельствует о субъектности и возможности окончания войны.

Путин может посетить Турцию: что известно

Издание Milliyet сообщило, что президент Владимир Путин может посетить Турцию в ближайшей перспективе, чтобы обсудить вопросы зерновой сделки. О выходе из зернового коридора в Москве заявили еще 17 июля. С тех пор Украина пытается привлекать корабли стран-членов НАТО, чтобы экспортировать зерно в разные уголки мира.

Международный уголовный суд в Гааге еще в марте выдал ордер на арест Путина. Он обвиняется в незаконной депортации и перемещении детей с оккупированной территории Украины. Арестовать главу Кремля могут на территории тех стран, которые ратифицировали Римский устав, однако Турция этого не сделала.

В начале августа лидеры двух стран уже проводили телефонный разговор. Тогда Реджеп Эрдоган заявил, что Турция будет прилагать усилия, чтобы продлить зерновое соглашение.

Если поездка состоится, она станет первым визитом российского президента в страну-члена НАТО после развязывания полномасштабной войны в Украине.