Что не так с визитом советника Байдена Салливана в Украину: объяснение Пионтковского

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан прибыл с визитом в Киев 4 ноября. Он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими чиновниками.

Советник Байдена заверил, что Вашингтон продолжит поддержку Украины после промежуточных выборов в США. Что означал визит Салливана – рассказал 24 каналу российский публицист из США Андрей Пионтковский.

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Римейк "капитулянтского трио"

Эксперт отметил, что недавний приезд Салливана в Киев стал "римейком" визита 16 июня в Киев экс-премьера Италии Марио Драги, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, которые привезли Зеленскому "капитулянтский план".

Их послали по тому же адресу, что и "русский корабль". Это было нечто похожее. Дать оценку деталям этого визита позволяют статьи The Washington Post и The Wall Street Journal, инспирированные самим Салливаном. Это означает, что часть сотрудников Белого дома считают необходимым продолжение какого-то диалога с Путиным,

– объяснил обозреватель.

По его словам, в этом смысле американским бюрократам не кажется уместным и лучшим решением ультиматум Зеленского, что он не будет вести переговоры с Путиным.

"Понятно, что Салливан не разделяет такое мнение, в отличие от Блинкена и Остина. Салливан приехал с миссией склонить Зеленского к более мягкой позиции по переговорам", – добавил политолог.

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"Допрос пленника"

Пионтковский заверил, что ехавший в Киев с новым "планом капитуляции Украины" Салливан вынужден был "дать заднюю".

Мы видели пресс-конференцию Ермака и Салливана. Она напоминала "допрос пленника". Из Салливана сделали то, что Зеленский сделал 16 июня с Макроном. Салливан фактически "под диктовку" с настойчивыми вопросами повторил, что мир – это лишь прекращение агрессии Путиным, прекращение оккупации и освобождение оккупированных территорий,

– подчеркнул аналитик.

По его мнению, Салливан выглядел "немного растерянным, подавленным и фрустрированным".

"Видимо, очень хорошую "взбучку" он получил в Офисе Президента за закрытой дверью. Поэтому на пресс-конференции мы видели "шелкового" Салливана. Ермаку, надо отдать должное – он его хорошо "обработал", – сказал публицист.

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Противоречия в Вашингтоне

Эксперт убежден, что основной импульс к поездке Салливана в Украину был в Вашингтоне.

Там, наверное, был острый спор по поводу позиции Украины и Салливана отправили, поскольку он считал по-другому. В этом Киев поставил точку. Это была попытка зондирования почвы для возможного смягчения позиции. Салливан всегда был за это,

– заметил обозреватель.

По его словам, миссия Салливана в Киев была примерно такой же, как и загадочная поездка заместителя Гитлера Рудольфа Гесса, который в момент, когда Германия и Британия уже находились в состоянии войны, он 12 мая 1941 без ведома высшего руководства партии и правительства, самостоятельно вылетел в Британию "с запасом топлива в один конец".

"То есть это была скорее его личная инициатива по проверке одной из "рабочих гипотез", которая не оправдалась. Гесс-Салливан съездил в Киев и Зеленский повел себя как Черчилль. Правда, Черчилль Гесса арестовал и держал в тюрьме", – резюмировал Пионтковский.

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