Почему Шойгу заговорил о переговорах: военный обозреватель объяснил замысел России

Министр обороны России Сергей Шойгу снова посетил Китай и наговорил бред. Мол, страна-агрессор готова начать переговоры с Западом и обсудить, в частности, ситуацию в Украине.

Военный обозреватель Денис Попович сказал 24 Каналу, что высказывания Шойгу ложатся в общий пазл, связанный с переговорами и наступлением России.

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"Нам дают такие анонсы: "сядем за стол переговоров на так называемых "реалистических" условиях". Речь идет о принятии актуальной позиции на поле боя и заключении "перемирия", то есть заморозке войны", – констатировал Попович.

Почему Шойгу заговорил о переговорах: смотрите видео 24 Канала

Далее, в какой-то среднесрочной перспективе, Россия может собраться с силами и повторить наступательные действия, но уже в более выгодных условиях.

Как с этим связана активизация возле Авдеевки

С начала октября россияне ужесточили наступательные действия по всей линии столкновения, в том числе на Авдеевском направлении. Оккупантам нужна хоть какая-то победа, чтобы начать переговоры с позиции силы.

"Эта победа нужна, чтобы получить соответствующий кейс. Мол, украинское наступление развивается медленно и пока не достигло поставленных целей, а вот мы окружили Авдеевку", – отметил Попович.

Отметим, что враг не имеет значительных успехов возле Авдеевки и продолжает нести потери.

Переговоры между Украиной и Россией: последние новости

Владимир Путин во время визита в Китай заявил, что Украина будто думает над переговорами с Россией. Такой бред он выдал на конференции по итогам форума "Один пояс, один путь".

Кроме того, бывший немецкий канцлер Герхард Шредер оконфузился заявлением о российско-украинских переговорах. Мол, он был "посредником" в "мирных переговорах" между странами, но США их сорвали.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что перемирие с агрессором активно лоббируют лояльные России украинские граждане. Речь идет о людях, которые в свое время занимались Будапештским меморандумом и Харьковскими соглашениями, работали на Януковича.

Украинские власти неоднократно отмечали, что не будут проводить переговоры с Россией, пока оккупанты находятся на нашей территории.