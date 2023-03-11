"Эти слухи выгодны Си Цзиньпину": решится ли Китай предоставить оружие России

Си Цзиньпин может в ближайшие месяцы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако на самом деле вряд ли лидер Китая поедет в Москву.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, визит лидера Китая в Россию должен быть связан с определенным важным поводом.

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"Если бы Россия и Китай действительно создавали стратегический союз, о котором мечтает Москва, тогда другое дело. А так Си Цзиньпин никуда не поедет", – отметил оппозиционер.

Пионтковский считает, что сейчас лидеру Китая не о чем говорить с российским диктатором.

Китай торгуется с США

Правительство США считает, что в Пекине ведутся серьезные дебаты касательно поставок Москве летального вооружения.

Однако оружие тоже не может являться темой обсуждения для Си Цзиньпина с Путиным. Пионтковский убежден, что у Китая нет реальных намерений оказывать военную помощь России.

Все эти слухи о возможной поставке оружия России нужны Си Цзиньпину для торговли с США. Лидер Китая использует это как инструмент и добивается от США серьезных уступок в экономических вопросах,

– сказал публицист.

Он добавил, что экономики США и Китая связаны между собой почти как сиамские близнецы. И Пекин в обмен на отказ от поставки оружия России хочет получить определенные привилегии от Вашингтона.

Андрей Пионтковский предположил, будет ли Китай поставлять оружие России: смотрите видео

Может ли состояться встреча Зеленского и Си Цзиньпина

Между тем, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отметила, что если КНР реально хочет мира в Украине, то ее лидер Си Цзиньпин должен поговорить с президентом Владимиром Зеленским. Пионтковский отметил, что встреча лидеров Китая и Украины вполне возможна.

Отношения между Киевом и Пекином в течение 9 лет войны России против Украины оставались достаточно корректными. Китай не признал аннексию Крыма и поддерживал независимость Украины,

– сказал публицист.

Пионтковский добавил, что существует достаточно устойчивая основа для встречи президента Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина.

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