Вмешательство Китая изменит динамику поля боя и продолжит войну – Белый дом о визите Си в Москву
Источник:CNN
Китайский лидер Си Цзиньпин в скором времени прилетит в столицу России и встретится с Владимиром Путиным. В Белом доме очень скептически к этому относятся, поскольку опасаются "тесной дружбы" между Кремлем и Пекином.
Не так давно сам президент Джо Байден заявлял, что планирует поговорить со своим китайским коллегой Си Цзиньпин. Однако со временем оказалось, что Пекин уже планирует встречу с московскими чиновниками. Ситуацию также комментировал представитель по национальной безопасности Джон Кирби.
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Любые предложения Китая вызывают озабоченность
Как пишут американские журналисты, в Вашингтоне официальные лица относятся к намерениям Си с глубоким скептицизмом, ведь Китай отказался осуждать войну и заявил, что Москву спровоцировали ворваться в Украину.
Когда они начинают планировать свою повестку дня, мы, безусловно, хотим выразить, насколько мы были бы озабочены любыми предложениями со стороны Китая, которые были бы односторонними и отражали бы только российскую точку зрения.
– сказал Кирби.
Кроме того, он упомянул о так называемом "мирном плане" от Китая, предусматривающем прекращение огня. По словам спикера, временное затишье может помочь оккупантам подготовиться к усилению наступательных способностей.
Обратите внимание! Как пишут западные аналитики CNN, сама встреча Путина и Си не стала неожиданностью для Белого дома. Уже поступали сообщения об организации такого мероприятия.
Вместе с тем, остаются глубокие опасения относительно того, что "безграничное партнерство", которое Си и Путин закрепили во время предыдущих встреч, может углубиться во время этих переговоров.
Опасаются в Вашингтоне также того, "вмешательство Китая в войну коренным образом изменит динамику на поле битвы". Как известно, в последние месяцы распространяется информация о том, что Китай планирует предоставлять путинским воинам вооружение.
Хотя, скажем, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что у Пекина нет для этого никаких логических оснований.
Подготовка Россия ко встрече Си и статьи о "невероятной дружбе"
- Следует сказать, что уже 20 марта китайский президент будет в Москве. До его приезда в России готовятся очень тщательно и даже цепляют билборды.
- Более того, сам Путин написал статью, в которой рассказал о "дружеских отношениях" между его государственной и Китаем. Диктатор посмел заявить, что у обеих стран есть уважение к суверенитету друг друга, что звучит особенно абсурдно ввиду того, что Россия начала войну.
- Также статью впоследствии опубликовал китайский президент Си Цзиньпин. В ней он, как ни странно, пел дифирамбы кремлевским чиновникам, не упомянул о войне, назвав ситуацию в Украине "кризисом". То есть имело это все очень циничный вид.