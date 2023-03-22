Украинская земля имеет благотворное влияние: приезд Си в Киев мог бы изменить его позицию

Си Цзиньпин прилетел с визитом в Москву. После общения с Владимиром Путиным он заявил по поводу войны России против Украины, что "растет количество голосов в пользу мира и рациональности". Поэтому, скорее всего, он готов выступить в роли миротворца.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, Си Цзиньпин видит себя лидером, сумевшим погасить военный конфликт в центре Европы.

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Эксперты не понимают Украину

Однако Яковенко считает, что китайские эксперты, консультировавшие лидера Китая по вопросу урегулирования войны, начатой Россией, ничего не понимают в Украине.

Судя по грандиозному успеху по разрешению конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Саудовской Аравией, эксперты по этому региону давали Си Цзиньпину правильные советы, в отличие от экспертов по Украине,

– предположил журналист.

По его словам, в "мирном плане" Китая, а точнее в 12 принципах мирного урегулирования войны России против Украины, предложенных Китаем, отсутствует главный пункт – вывод российских войск с территории Украины. После этого остальные пункты не имеют никакого значения.

Вероятность успеха близка к нулю

"Решающую роль здесь играет позиция Путина, которую он не изменит. Уговорить его вывести войска Китай не может и не хочет. А каким-то образом убедить Владимира Зеленского, украинскую армию, украинцев пойти на "мирные переговоры" и прекращение огня, когда россияне оккупировали значительную часть украинской территории и продолжают убивать, насиловать и грабить, совершенно нереально", – подчеркнул оппозиционер.

По его мнению, нужно вообще не понимать, что такое Украина, предлагая такие условия.

"Вероятность успеха Си Цзиньпина в урегулировании этой войны близка к нулю. Если только Зеленский в переговорах с Си не предложит ему приехать в Киев. Ведь украинская земля имеет благотворное влияние", - считает он.

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Позиция Китая может измениться

Яковенко вспомнил, как немецкий политик Штайнмайер, известный по своей "формуле" по реализации "Минских соглашений" – абсолютно путинского плана.

После того, как он приехал в Украину во время войны, посидел в бомбоубежище под российским обстрелом, это был совсем другой Штайнмайер – он выступил с речью настоящего патриота Украины,

– вспомнил он.

Он отметил, что Си Цзиньпин – представитель другой, чуть менее гуманистической культуры, чем лидеры западного мира.

"Но если Зеленский сможет объяснить Си Цзиньпину, что ему не нужно зря тратить время, а нужно приехать в Украину и посмотреть, что здесь происходит. Возможно, тогда позиция лидера Китая изменится и он прекратит так активно поддерживать путинскую фашистскую агрессию", - подчеркнул Игорь Яковенко.

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