Украинская земля имеет благотворное влияние: приезд Си в Киев мог бы изменить его позицию
Си Цзиньпин прилетел с визитом в Москву. После общения с Владимиром Путиным он заявил по поводу войны России против Украины, что "растет количество голосов в пользу мира и рациональности". Поэтому, скорее всего, он готов выступить в роли миротворца.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, Си Цзиньпин видит себя лидером, сумевшим погасить военный конфликт в центре Европы.
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Эксперты не понимают Украину
Однако Яковенко считает, что китайские эксперты, консультировавшие лидера Китая по вопросу урегулирования войны, начатой Россией, ничего не понимают в Украине.
Судя по грандиозному успеху по разрешению конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Саудовской Аравией, эксперты по этому региону давали Си Цзиньпину правильные советы, в отличие от экспертов по Украине,
– предположил журналист.
По его словам, в "мирном плане" Китая, а точнее в 12 принципах мирного урегулирования войны России против Украины, предложенных Китаем, отсутствует главный пункт – вывод российских войск с территории Украины. После этого остальные пункты не имеют никакого значения.
Вероятность успеха близка к нулю
"Решающую роль здесь играет позиция Путина, которую он не изменит. Уговорить его вывести войска Китай не может и не хочет. А каким-то образом убедить Владимира Зеленского, украинскую армию, украинцев пойти на "мирные переговоры" и прекращение огня, когда россияне оккупировали значительную часть украинской территории и продолжают убивать, насиловать и грабить, совершенно нереально", – подчеркнул оппозиционер.
По его мнению, нужно вообще не понимать, что такое Украина, предлагая такие условия.
"Вероятность успеха Си Цзиньпина в урегулировании этой войны близка к нулю. Если только Зеленский в переговорах с Си не предложит ему приехать в Киев. Ведь украинская земля имеет благотворное влияние", - считает он.
Игорь Яковенко о миротворческих инициативах Си Цзиньпина: смотрите видео
Позиция Китая может измениться
Яковенко вспомнил, как немецкий политик Штайнмайер, известный по своей "формуле" по реализации "Минских соглашений" – абсолютно путинского плана.
После того, как он приехал в Украину во время войны, посидел в бомбоубежище под российским обстрелом, это был совсем другой Штайнмайер – он выступил с речью настоящего патриота Украины,
– вспомнил он.
Он отметил, что Си Цзиньпин – представитель другой, чуть менее гуманистической культуры, чем лидеры западного мира.
"Но если Зеленский сможет объяснить Си Цзиньпину, что ему не нужно зря тратить время, а нужно приехать в Украину и посмотреть, что здесь происходит. Возможно, тогда позиция лидера Китая изменится и он прекратит так активно поддерживать путинскую фашистскую агрессию", - подчеркнул Игорь Яковенко.
Визит Си Цзиньпина в Москву: мнения аналитиков
- Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что чего-то важного от встречи глав Китая и России все же ожидать не стоит. По его словам, они – два лидера стран с тоталитарным способом правления, у обоих есть территориальные претензии на чужие территории. Конечно, Си Цзиньпин будет отстаивать позицию. Жданов считает, что Си Цзиньпину невыгодна война.
- Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин подчеркнул, что Китай подготовил несколько вариантов, которые он будет предлагать России и Украине для разрешения конфликта. Среди них худшим является тот, по которому Китай начнет поставки военной помощи России и существенно расширит свою поддержку стране-агрессору. Хотя этот сценарий он считает маловероятным.
- Политолог Игорь Рейтерович обратил внимание на то, что после встречи Си Цзиньпина и Путина не было никаких публичных заявлений, которые демонстрировали бы формирование между Китаем и Россией более крепких отношений. Примечательно, что Путин постоянно говорил о союзничестве, а Си – говорил о партнерских отношениях.