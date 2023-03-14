Украина на это не согласится: что Путину предложит Си Цзиньпин
В ближайшее время глава КНР Си Цзиньпин прилетит в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Однако о чем именно будут говорить руководители Китая и страны-агрессора, точно не известно.
Глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко считает, что этот визит Си Цзиньпина – попытка произвести впечатление на Запад, что антизападный альянс Китая, Ирана, России, Северной Кореи и Беларуси является не аморфным, а имеет стабильную повестку дня. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Он добавил, что эти страны таким образом пытаются выдвинуть гибридную альтернативу НАТО или западному миропорядку.
"Также это попытка поднять ставки, но в большей степени политико-символическая. И попытка показать, мол, мы не бросаем Россию, а она не бросает нас. Мы все часть абстрактной системы координат", – считает Божко.
Это не удовлетворяет Украину
Одна из версий визита Си Цзиньпина в Москву – надавить на Путина, чтобы он прекратил войну. А затем глава Китая поговорит с Владимиром Зеленским, чтобы Украина остановилась не на границах 1991 года, а на границах территорий, которые будут на тот момент деоккупированы.
Если бы это хоть с какого-то ракурса было возможно для Украины, то это мнение уже было бы принято без Си Цзиньпина. Но ни общество, ни политикум, ни армия не собираются придерживаться такого сценарию,
– подчеркнул политолог.
По его мнению, участие или не участие главы КНР в предложении именно такого плана, очень относительно на что-то влияет. Потому что это все равно не удовлетворяет Украину.
Чтобы нам не гарантировали – кредиты, "шелковые пути", еще что-то – это не решает для нас основной вопрос безопасности, который не будет закрыт без полного контроля над всеми законными территориями Украины в границах 1991 года,
– уверен собеседник.
О чем свидетельствует визит Си Цзиньпина в Россию: смотрите видео
Китай имеет монопольное право на заход в российскую экономику
Он отметил, что военное положение, в котором находится Россия, невыгодно для Китая. Ведь Пекин имеет едва ли не монопольное право на заход в российскую экономику, потому что у него есть природная промышленность, технологические гиганты с большими капиталами. А у России есть только ресурсы.
С выходом западных технологических компаний из России, очевидно, кто-то их должен заместить. Их заменят китайские компании. И Пекин будет заходить в Россию с осознанием, что можно навязать Москве любые условия, потому что Запад не вернется на российский рынок в довоенном масштабе. А потому Китай единственный покупатель их товаров,
– подчеркнул аналитик.
По словам Ярослава Божко, внутренний кризис в России не сильно ломает китайские планы. А разрушение конструкта государства или геополитический разворот России хоть на какую-то лояльность с Западом или нейтралитет будет проблемой для Китая, но сейчас этого не происходит.
Отношения Китая и России: мнения аналитиков
- Журналист Роман Цымбалюк не считает, что визит Си Цзиньпина что-то изменит. По его словам, с практической точки зрения мы должны следить только за одной опцией – будет ли открыт, "китайский ленд-лиз". Но он уверен, что в этом нет смысла для Китая.
- Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский уверен, что решение о поставки китайского вооружения для России вызовет агрессию американского правительства. Он подчеркнул, что не следует преувеличивать посредничество Китая в войне России против Украины.
- Политолог Игорь Рейтерович отметил, что Китай и дальше будет продолжать держать Кремль на коротком поводке. По его мнению, Китай не может позволить, чтобы Россия победила в Украине так, как это считает нужным сделать Россия. С другой стороны, Китай не может допустить, чтобы Россия проиграла так, как это, например, видит Украина и наши партнеры.