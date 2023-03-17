Последняя надежда Путина: какую пользу хочет получить Си Цзиньпин от поездки в Москву

В Москве подтвердили, что Си Цзиньпин 20 – 22 марта приедет в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. И это будет самая важная встреча для главы Кремля за последние годы.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что Путину сейчас нужна рука помощи от Китая, который может изменить свою нейтральную позицию по поводу войны России против Украины на поддержку страны-агрессора.

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По его мнению, встреча с Си Цзиньпином последняя надежда Путина. В целом на сегодняшний день у него есть две надежды.

Дождаться выборов в США

Он считает, что первая надежда Путина – затянуть войну в Украине до того момента, чтобы она встретилась с американскими выборами, которые пройдут в конце 2024 года. Именно поэтому он сейчас затягивает войну любой ценой.

"По сути избирательная президентская кампания в США уже началась. Два возможных кандидата от Республиканской партии - Дональд Трамп и Рон Десантис - выступают за уменьшение или полное зануление американской помощи Украине. И это тревожный сигнал", - считает он.

Поддержка Китая

По его мнению, вторая надежда Путина – это поддержка Си Цзиньпина.

Во время встречи с главой Китая Путин будет умолять его только об одном – мы отдадим все северные территории, даже пол России, только, пожалуйста, дай нам оружие, боеприпасы,

– предположил Яковенко.

Однако он считает, что является большим вопросом, согласится ли на это Си. Сейчас с Китаем очень серьезно работают Соединенные Штаты.

Китай может пойти на полноценную поддержку России, как сейчас НАТО поддерживает Украину. Но это маловероятно, потому что будет означать получение санкции от Запада,

– подчеркнул оппозиционный журналист.

Однако, по его словам, КНР может ограничиться поставкой боеприпасов России. Или поставлять вооружение, например, через Беларусь.

"За такие действия Китай может тоже получить санкции, но они, вероятно, будут не такими мощными", – подчеркнул Яковенко.

Игорь Яковенко о визите Си Цзиньпина в Россию: смотрите видео

Чего хочет Китай

Он считает, что Си Цзиньпин будет пытаться найти ту грань, которая отделяет убийственные санкции против экономики Китая между санкциями, позволяющими КНР выжить, но при этом поддержать Россию и ослабить США.

"Главный приз, который Китай хочет получить после этого визита Си Цзиньпина в Москву, – это Тайвань. Он хочет создать механизм торговли: вы нам позволяете делать все, что мы хотим в Тайване, а мы не поддерживаем всей мощью своей оборонной промышленности Путина", – заметил Игорь Яковенко.

Визит Си Цзиньпина в Москву: коротко