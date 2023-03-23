Единственный плюс для России: получил ли Путин желаемое от встречи с Си

Президент Китая Си Цзиньпин побывал с визитом в России. Сам факт приезда лидера Китая в Москву был очень важен для Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог и политолог Аббас Галлямов. По его словам, вероятно, визит Си Цзиньпина в Россию не оправдал ожиданий российского диктатора.

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"Если бы Путин получил то, что хотел, то об этом в России рассказывали бы с гордостью. А так по результатам встречи звучат общие фразы, без всякой конкретики", – отметил политолог.

По мнению Галлямова, вероятно, российской стороне не удалось достичь чего-либо выдающегося в переговорах с Китаем.

"Путин мог и не ожидать слишком многого"

Галлямов предположил, что Путин мог и не рассчитывать на что-нибудь очень значительное. Ведь люди в администрации диктатора, постоянно занимающиеся общением с Пекином, непублично признаются, что достаточно скептически настроены к китайцам.

Представители российской власти говорят, что китайцы – ужасно неудобные, жесткие и циничные контрагенты, преследующие только собственные интересы и которым наплевать на союзников,

– рассказал политтехнолог.

Он отметил, что это наталкивает на мысль, что в России и не ожидали от визита Си Цзиньпина слишком многого.

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Пиар для России

В то же время сам факт, что лидер Китая приехал в Москву, имеет большое значение для Кремля.

Российские власти получили определенный пиар. Они смогли показать по телевизору картинку, что, мол, лидер Китая приехал в гости. Мол, Россия якобы совсем не в изоляции, с Россией дружат,

– сказал Галлямов.

Он добавил, что таким образом российская пропаганда может теперь доказывать прежде всего внутренней аудитории, что Путин – "рукопожатный" и якобы "на уровне" разговаривает с лидерами других стран.

"Это единственный плюс, который Россия получила от этого визита. Если же Путин рассчитывал на нечто большее, то тогда он разочарован и осознал, что ждать от Китая ничего не приходится", – отметил политтехнолог.

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