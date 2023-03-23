Единственный плюс для России: получил ли Путин желаемое от встречи с Си
Президент Китая Си Цзиньпин побывал с визитом в России. Сам факт приезда лидера Китая в Москву был очень важен для Владимира Путина.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог и политолог Аббас Галлямов. По его словам, вероятно, визит Си Цзиньпина в Россию не оправдал ожиданий российского диктатора.
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"Если бы Путин получил то, что хотел, то об этом в России рассказывали бы с гордостью. А так по результатам встречи звучат общие фразы, без всякой конкретики", – отметил политолог.
По мнению Галлямова, вероятно, российской стороне не удалось достичь чего-либо выдающегося в переговорах с Китаем.
"Путин мог и не ожидать слишком многого"
Галлямов предположил, что Путин мог и не рассчитывать на что-нибудь очень значительное. Ведь люди в администрации диктатора, постоянно занимающиеся общением с Пекином, непублично признаются, что достаточно скептически настроены к китайцам.
Представители российской власти говорят, что китайцы – ужасно неудобные, жесткие и циничные контрагенты, преследующие только собственные интересы и которым наплевать на союзников,
– рассказал политтехнолог.
Он отметил, что это наталкивает на мысль, что в России и не ожидали от визита Си Цзиньпина слишком многого.
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Пиар для России
В то же время сам факт, что лидер Китая приехал в Москву, имеет большое значение для Кремля.
Российские власти получили определенный пиар. Они смогли показать по телевизору картинку, что, мол, лидер Китая приехал в гости. Мол, Россия якобы совсем не в изоляции, с Россией дружат,
– сказал Галлямов.
Он добавил, что таким образом российская пропаганда может теперь доказывать прежде всего внутренней аудитории, что Путин – "рукопожатный" и якобы "на уровне" разговаривает с лидерами других стран.
"Это единственный плюс, который Россия получила от этого визита. Если же Путин рассчитывал на нечто большее, то тогда он разочарован и осознал, что ждать от Китая ничего не приходится", – отметил политтехнолог.
Отношения России и Китая: главное
- Китай рассматривает Россию как территорию с ресурсами и он будет медленно "высасывать" их из ее дальневосточных и южносибирских территорий. По словам российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко, Владимир Путин сдал Россию.
- Политический эксперт Валерий Клочок считает, что сближение с Россией для Китая в первую очередь означает увеличение ресурсной базы. В таком случае уменьшение мощности страны-агрессора играет на руку Пекину.
- Си Цзиньпин, вероятно, знает, кто станет преемником Владимира Путина. Он уже мог с ним встречаться во время своего визита в Россию.