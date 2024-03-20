Си Цзиньпин посетит Европу: дипломат предположил, с чем едет лидер Китая

Глава КНР Си Цзиньпин планирует поехать во Францию и встретиться с Эммануэлем Макроном. Но вопрос российско-украинской войны будет одним из ключевых в переговорах между президентами. Однако, не единственным.

Такое мнение 24 Каналу высказал дипломат, министр иностранных дел Украины (2014 – 2019) Павел Климкин, отметив, что есть вопросы стратегической стабильности, финансовой системы и в конце концов урегулирования искусственного интеллекта. Он добавил, что между этими вопросами есть очень глубокая синергия. Отметим, что лидеры встретятся в начале мая в Париже.

Смотрите также Китай хитрит: что задумал Пекин, требуя видеть Россию на саммите мира

"Любой разговор без того, чтобы учесть нас, по определению – невозможен. Но это не значит, что будут говорить только и исключительно о нас", – сказал Климкин.

Куда еще может поехать Си Цзиньпин

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует посетить Китай. Соответственно, неизвестно, есть ли смысл главе КНР заезжать в Берлин за несколько недель до визита Шольца.

Не исключаю, что Си посетит обязательно Ближний Восток. Хотя, он был там недавно – в Саудовской Аравии. Не исключаю какой-то финт с Италией или Британией. Я уверен, что сейчас Орбан и вся его бешеная команда работает над тем, чтобы Си остановился в Будапеште,

– предположил дипломат.

Также, убежден экс-министр иностранных дел Украины, будет несколько сюрпризов.

Запад должен иметь лидерство

Си Цзиньпин делает разные ставки. Ему нужен и Владимир Путин. Все потому, что российский диктатор важен в стратегическом противостоянии с США. Поездка главы КНР в Европу, считает Павел Климкин, это о том, будет ли Запад оставаться солидарным и коллективным, или он разделится на части.

"Очень важно, чтобы Запад оставался Западом. Будет ли он такой, как раньше – это на самом деле вопрос. То есть он не может быть в XXI веке таким, как он был в начале. Но Запад должен понять, что ему нужно стратегическое лидерство в каждой сфере, в частности, географической", – подчеркнул дипломат.

Также, Климкин считает, что в Азии должны объединиться корейцы и японцы, и понять, что они могут сделать. Бывший глава МИД Украины считает, что несколько центров стратегического лидерства в мире всегда лучше, чем один.

Китай пригласили на Глобальный саммит мира