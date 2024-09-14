Не будет сфокусирован на России: какая ключевая задача Си Цзиньпина на саммите БРИКС

Си Цзиньпин собирается ехать в Россию на саммит БРИКС. Вряд ли они там будут заключены двусторонние договоренности с Россией.

Об этом 24 Каналу рассказала главный консультант Украинского института стратегических исследований Алина Гриценко, отметив, что вряд ли визит Си Цзиньпина будет сфокусирован на двустороннем взаимодействии России и Китая. Там будут уделять больше внимания другим государствам, которые будут участвовать в саммите.

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Чего ожидать от визита Си Цзиньпина

Как отметила Гриценко, вероятнее всего, задача Си на этом саммите будет консолидировать участников и найти консенсус, чтобы продвинуть тему создания альтернативы современной финансово-экономической системе. В принципе ради этого и создавали БРИКС.

Первоначально так и планировали, что БРИКС будет неким форумом по обмену интересами всех, кто считает современную финансово-экономическую систему несправедливой, потому что в ней доминируют США. Они пробуют придумать альтернативную систему. Но пока им не удалось прийти к консенсусу,

– сказала Гриценко.

Недавно один из представителей Ирана предложил создать в рамках БРИКС структуру, которая бы занималась "вопросами безопасности", куда вошло огромное количество тем. В частности даже додумались говорить о "безопасности от терроризма и безопасности морских коммуникаций".

Стоит наблюдать, как эта тема будет развиваться дальше. Ведь сейчас БРИКС – китайская инициатива. Параллельно существует ШОС, которая является организацией по безопасности.

Интересно, как на такие предложения в дальнейшем будет реагировать Китай. Решится ли на расширение функционала БРИКС. Или все же БРИКС будет заниматься исключительно финансово-экономическими вопросами,

– отметила Гриценко.