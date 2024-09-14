Про це 24 Каналу розповіла головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко, зауваживши, що навряд чи візит Сі Цзіньпіна буде сфокусований на двосторонній взаємодії Росії та Китаю. Там приділятимуть більше уваги іншим державам, які братимуть участь у саміті.

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Чого очікувати від візиту Сі Цзіньпіна

Як наголосила Гриценко, найімовірніше, завдання Сі на цьому саміті буде консолідувати учасників та знайти консенсус, аби просунути тему створення альтернативи сучасній фінансово-економічній системі. В принципі заради цього і створювали БРІКС.

Першочергово так і планували, що БРІКС буде таким собі форумом з обміну інтересами усіх, хто вважає сучасну фінансово-економічну систему несправедливою, бо в ній домінують США. Вони пробують придумати альтернативну систему. Але поки їм не вдалося дійти до консенсусу,

– сказала Гриценко.

Нещодавно один з представників Ірану запропонував створити в рамках БРІКС структуру, яка б опікувалася "питаннями безпеки", куди увійшла величезна кількість тем. Зокрема навіть додумалися говорити про "безпеку від тероризму та безпеку морських комунікацій".

Варто спостерігати, як ця тема розвиватиметься далі. Адже зараз БРІКС – китайська ініціатива. Паралельно існує ШОС, яка є безпековою організацією.

Цікаво, як на такі пропозиції надалі реагуватиме Китай. Чи наважиться на розширення функціоналу БРІКС. Чи все ж БРІКС буде опікуватися винятково фінансово-економічними питаннями,

– зауважила Гриценко.