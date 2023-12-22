"Путин должен проиграть": Сикорский объяснил, когда Украину могут взять в ЕС

Радослав Сикорский посетил Украину и спрогнозировал судьбу Владимира Путина. Глава МИД Польши осудил российскую агрессию против Украины.

Новоназначенный министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что ни одна страна не имеет права нападать на своих соседей. Об этом он сказал 22 декабря на брифинге во время своего визита в Киев.

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Когда Украину могут взять в ЕС

Глава МИД Польши считает, что Украина может получить членство в ЕС до конца 2030 года.

Украина должна победить в этой войне, а Путин – проиграть. И в конце десятилетия Польша стремится к тому, чтобы Украина в своих международно признанных границах была членом ЕС и важным партнером Польши, уже как член этой европейской семьи,

– сказал он.

По его словам, Владимир Путин ошибся с оценками своих шансов в развязанной Россией войне против Украины. Как объяснил Сикорский, российский диктатор просто не понимает психику свободных людей.

Польша будет поддерживать Украину

Сикорский заверил, что Польша находится на стороне Украины.

Сейчас, когда дела на фронте зашли в тупик, эта ситуация является тестом на нашу дружбу. Мы осознаем: если Украина победит, то это укрепит моральный дух не только Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить,

– подчеркнул министр.

Он назвал Польшу настоящим другом Украины. Глава МИД Польши также отметил, что период европейских империй остался в прошлом.

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