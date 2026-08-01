Подходы могут измениться: каких результатов ожидать от визита Виткоффа и Кушнера в Украину

Близкие к Дональду Трампу переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут посетить Украину во второй половине августа. Их визит, вероятно, состоится в рамках мероприятий, приуроченных к 35-й годовщине независимости Украины. Важно, что этот визит должен состояться на фоне совершенно иной позиции США в отношении России.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, отметив, что ключевой момент визита спецпосланника и зятя Дональда Трампа в Киев заключается в том, что будет обсуждаться на переговорах с украинской стороной. Также важно, что они приедут в Украину в День Независимости.

Произойдет ли изменение подхода к мирным переговорам

"Если посмотреть на контекст происходящего, то Трамп еще во время саммита G7 во Франции представил госсекретаря Марко Рубио как человека, который также занимается мирным процессом", – отметил Леонов.

Он напомнил, что весь 2025 год и часть 2026-го Марко Рубио либо самоустранялся, либо не был причастен к так называемым мирным усилиям и соглашениям, которые продвигали Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Что будут говорить Виткофф и Кушнер во время визита в Киев: смотрите видео

Они, по словам эксперта, очень часто летали в Москву, встречались с российскими эмиссарами, почему-то разрабатывали что-то, а затем демонстрировали какие-то документы вроде печально известного плана из 28 пунктов для Украины и Европы.

Важно, что Марко Рубио после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что старых идей относительно мирных переговоров и "духа Анкориджа" уже не существует. Нужно искать что-то новое. И с этой точки зрения важно, чтобы Виткофф и Кушнер приехали в Украину на День независимости. Здесь, веросятно, будет разработан новый документ, который будет представлен уже в Соединенных Штатах для России. Это будет реальное изменение подходов,

– уверен он.

Если раньше такие документы американские переговорщики разрабатывали совместно с россиянами, то теперь – совместно с украинской стороной. И это, как он отметил, также станет важным признаком того, что подходы изменились.

Будем надеяться, что так и будет, а старые нарративы, которые, по мнению Марко Рубио, не работают и не существуют, не будут обсуждаться. Если основная часть беседы с Виткоффом и Кушнером будет касаться не столько мирного соглашения, сколько полного и безусловного прекращения огня или "дорожной карты" для него, это станет показателем,

– отметил Александр Леонов.

Он добавил, что по этому поводу была подписана соответствующая резолюция на саммите G7. Об этом же говорит Китай, который выступает за полное и безусловное прекращение огня. И даже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тоже заявил о том, что эту войну нужно завершать. Поэтому существует определенный консенсус в разных частях мира, и важно, чтобы он был воплощен в виде определенных документов и требований к России.

Напомним, что после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 28 июля издание Financial Times отмечало, что специальный представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф и бывший старший советник президента США Джаред Кушнер должны впервые посетить Киев в рамках усилий по прекращению войны. Однако ранее Виткофф и Кушнер неоднократно бывали в Москве.

Позже корреспондент "Радио Свобода" в Вашингтоне Алекс Рауфоглу сообщил, что Виткофф и Кушнер могут посетить Киев 24 августа – во время торжеств по случаю 35-й годовщины независимости Украины.