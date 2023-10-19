Такими мыслями в эксклюзивном интервью 24 Каналу поделился советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он объяснил, какая выгода Китаю от России, каково место Кремля в мире и получил ли российский президент то, что хотел.
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Достиг ли Путин желаемого визитом в Китай
Подоляк рассказал, что спокойно относится к визиту Путина в Китай. Он увидел дрожащего человека; который всего боится; который очевидно, находится в паническом состоянии и говорит странные вещи о "чаепитии".
Стало ясно понятно, что Путин – никто. Поэтому я думаю, что он больше ездить никуда не будет. Может, там поедет в страны, где "меньшие" президенты. Они могут сказать, что Путин "великий". Но в серьезные командировки Путин ездить не будет,
– объяснил Михаил Подоляк.
По его словам, президент России не получил того, что хотел и не будет иметь политическую поддержку. В то же время останется в изоляции, которая будет постепенно увеличиваться. Для этого Украина должна сделать один трудный шаг – существенное тактическое поражение России на каком-либо из направлений на линии фронта.
В конце концов, в Китае Путин хотел подтвердить свой статус глобального игрока, но не получилось. Ведь нет больше глобального игрока Путина, потому это совсем другой уровень встречи. Китай – это Китай. Китай – игрок, Путин – нет. Это вывод, который можно сделать, подчеркнул Подоляк.
Что Россия может предложить Китаю
По словам Подоляка, у Китая есть свое видение, что ему нужно от России. В конце концов Пекин не подпускает Москву очень близко к себе. Китай заинтересован, чтобы Россия выглядела так, как выглядит сегодня: бесполезно, медленно и без репутации.
Чтобы Путин или кто-нибудь следующий приезжал, становился на колени и что-то там просил. Это очень нравится. Почему? Потому что России как субъекта уже не существует. И Китай это прекрасно понимает,
– сказал советник председателя ОПУ.
Как отметил Подоляк, Россия может предложить Пекину сырье. Однако, вспомним, "Сила Сибири-2", строительство которой так и не произошло. Ведь Китай не хочет иметь монопольного поставщика сырья из России. Поскольку Москва начинает наглеть, когда становится монопольным поставщиком.
Кроме того, Китай наладил отношения с арабским миром, где доминирует и может брать необходимые энергоресурсы. Поэтому Россия нужна лишь для того, чтобы иметь что-нибудь демпинговое (низшие цены).
Россия была интересна Китаю как рынок сбыта. Они увеличивают свою продукцию на рынок – рынок потребительских товаров. Ведь Россия не является рынком, который может поставлять в Китай то, что им нужно – высокотехнологичную продукцию.
– заметил Подоляк.
Отметим, Россия – отставшая и не интересная никому страна, ведь она не технологична. Россия – это государство, которое где-то крадет технологии, где-то покупает и где-то их копирует. Поэтому Китаю гораздо интереснее иметь теплые отношения с Европейским Союзом.
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Конечно, Россия была полезна как большой транзитный маршрут, по которому можно было заходить на другие финансовые рынки. Однако Кремль заблокирован и является "тупиком".
Какое место России в мире
Также, как отметил Подоляк, у России репутация страны, которая десятилетиями продавала силу, вроде "бойтесь нас"! Впоследствии выяснилось, что это "карлики", которые ничего не имеют и их никто не боится.
Россия является для Китая неким "довеском", который не очень нужен. Не говорю, что Китай не будет играть в российскую игру. Но просто Китай и Россия – это несравнимые сегодня государства. Китай – это глобальный игрок, имеющий ряд стратегических планов,
– сказал советник председателя ОПУ.
"А Россия – это страна, которая сегодня шныряет по миру и говорит: "А где можно что-то там немного своровать? Дайте снаряд, дайте дрон, дайте нам что-то. Давайте мы вам по демпингу продадим дополнительно нефти, потому что нам нужно деньги вбросить в экономику, чтобы хотя бы что-то производить: "Калибров", "Искандеров"", – добавил Михаил Подоляк.
По его мнению, с такой страной никто не будет строить стратегические отношения, в частности, Китай. Это ведь все фикция, которую продвигают россияне, которые построят ось. Россия – это Эритрея для Китая, с которой не захотят иметь дело из-за уровня экономики и военных возможностей.
Это – "лебединая песня" Путина в Украине. Они же хотели зайти… Если бы они были немного умнее, хотя это и немного странно звучит… Если бы они продолжали продавать "бойтесь нас", то их бы действительно боялись и считали бы большими. Они бы сидели в G8 и так далее,
– подчеркнул Подоляк.
"Но они решили, что можно будет это все доказать. Это гопник, который ходил и всех пугал у подъезда. А потом кто-то вышел и сказал: "Ну давай". И выяснилось, что гопник ничего не может. Да, у него там есть накопление ресурсов; он еще позвал других гопников, с которыми пил", – объяснил советник главы ОПУ.
Как отметил Подоляк, Украина с этим разберется. И тогда все увидят, что России как мифа, который надо бояться, даже не существует. Впоследствии Китай скажет: "Россия? А что это? А где это?"
Визит Путина в Китай
- Президент России Владимир Путин 17 октября прибыл в Китай. Это второй его заграничный визит с момента выдачи ордера на его арест. В это время в Пекине состоялся III Международный форум "Один пояс, один путь".
- Российский президент встретился с Си Цзиньпинем. Они переговорили в "узком кругу" и "с глазу на глаз". Как отметил Путин, между Китаем и его страной увеличился товарооборот.
- Кроме того, после встречи у Путина заметили ядерный чемодан, который несли офицеры.