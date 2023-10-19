Такими думками в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу поділився радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він пояснив, яка вигода Китаю від Росії, яке місце Кремля у світі та чи отримав російський президент те, що хотів.

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Чи досягнув Путін бажаного візитом у Китай

Подоляк розповів, що спокійно ставиться до візиту Путіна у Китай. Він побачив людину, яка дрижить; яка всього боїться; яка, очевидно, перебуває в панічному стані та говорить дивні речі про "чаєпітія".

Стало чітко зрозуміло, що Путін – ніхто. Тому, я думаю, що він більше їздити нікуди не буде. Може, там поїде в країни, де "менші" президенти. Вони можуть сказати, що Путін "велікій". Але в серйозні відрядження Путін їздити не буде,

– пояснив Михайло Подоляк.

За його словами, президент Росії не отримав того, що хотів й не матиме політичної підтримки. Натомість залишиться в ізоляції, яка поступово збільшуватиметься. Для цього Україна повинна зробити один важкий крок – суттєва тактична поразка Росії на якомусь з напрямків на лінії фронту.

Зрештою, у Китаї Путін хотів підтвердити свій статус глобального гравця, але не вийшло. Адже немає більше глобального гравця Путіна, тому це зовсім інший рівень зустрічі. Китай – це Китай. Китай – гравець, Путін – ні. Оце висновок, який можна зробити, наголосив Подоляк.

Що Росія може запропонувати Китаю

За словами Подоляка, Китай має своє бачення, що йому потрібно від Росії. Зрештою Пекін не підпускає Москву дуже-дуже близько до себе. Китай зацікавлений, аби Росія виглядала так, як виглядає сьогодні: нікчемно, марудно та без репутації.

Щоб Путін чи хтось наступний приїжджав, ставав на коліна і щось там просив. Це ж дуже подобається. Чому? Бо Росії як суб'єкта вже не існує. І Китай це прекрасно розуміє,

– сказав радник голови ОПУ.

Як зауважив Подоляк, Росія може запропонувати Пекіну сировину. Однак, згадаймо, "Сила Сибіру-2", будівництво якого так і не відбулося. Адже Китай не бажає мати монопольного постачальника сировини з Росії. Позаяк Москва починає нахабніти, коли стає монопольним постачальником.

Крім того, Китай налагодив відносини з арабським світом, де наразі домінує й може брати необхідні енергоресурси. Тому Росія потрібна лише для того, щоб мати щось демпінгове (нижчі ціни).

Росія була цікава Китаю як ринок збуту. Вони збільшують свою продукцію на цей ринок – ринок споживчих товарів. Адже Росія не є ринком, який може постачати в Китай те, що їм потрібно – високотехнологічну продукцію,

– зауважив Подоляк.

Зазначимо, Росія – відстала та не цікава нікому країна, адже вона не є технологічною. Натомість Росія – це держава, яка десь краде технології, десь купує і десь їх копіює. Тому Китаю набагато цікавіше мати теплі відносини з Європейським Союзом.

Повне ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитися відео

Звісно, Росія була корисною як великий транзитний маршрут, через який можна було заходити на інші фінансові ринки. Однак Кремль наразі заблокований та є "глухим кутом".

Яке місце Росії у світі

Також, як зазначив Подоляк, Росія має репутацію країни, яка десятиріччями продавала силу, на кшталт "бійтеся нас"! Згодом з'ясувалося, що це – "карлики", які нічого не мають та їх ніхто не боїться.

Росія є для Китаю якимось "довєском", який не дуже потрібний. Не кажу, що Китай не буде грати в російську гру. Але просто Китай і Росія – це непорівнянні сьогодні держави. Китай – це глобальний гравець, який має низку стратегічних планів,

– сказав радник голови ОПУ.

"А Росія – це країна, яка сьогодні шастає по світу і говорить: "А де можна щось там трошки поцупити?Дайте снаряд, дайте дрон, дайте нам щось. Давайте ми вам по демпінгу продамо додатково нафти, бо нам треба гроші вкинути в економіку, щоб хоча б щось виготовляти: "Калібрів", "Іскандерів"", – додав Михайло Подоляк.

На його думку, з такою країною ніхто не будуватиме стратегічних відносин, зокрема Китай. Адже це все фікція, яку просувають росіяни, що побудують вісь. Росія – це Еритрея для Китаю, з якою не захочуть мати справу через рівень економіки та військових спроможностей.

Це – "лебедина пісня" Путіна в Україні. Вони ж хотіли зайти… Якби вони були трошки розумніші, хоч це й трошки дивно звучить… Якби вони продовжували продавати "бійтесь нас", то їх би дійсно боялись та вважали б великими. Вони б сиділи в G8 і так далі,

– наголосив Подоляк.

"Але вони вирішили, що можна буде це все довести. Це гопник, який ходив-ходив і всіх лякав біля під'їзду. А потім хтось вийшов і сказав: "ну давай". І з'ясувалося, що гопник нічого не може. Так, у нього там є накопичення ресурсів; він ще покликав інших гопників, з якими пив", – пояснив радник голови ОПУ.

Як зазначив Подоляк, Україна з цим розбереться. І тоді всі побачать, що Росії, як міфу, який треба боятися, навіть не існує. Згодом Китай скаже: "Росія? А що це? А де це?".

Візит Путіна в Китай