Может значительно усилить позиции Украины: какова главная цель визита Зеленского в Испанию

Президент Украины Владимир Зеленский 5 октября прибыл в Гранаду, что в Испании. Там он участвует в саммите Европейского политического сообщества. Это важная встреча для политики нашей страны.

Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. Сейчас Украина нуждается в военной помощи. В частности, системах ПВО для защиты неба в зимний период.

Смотрите также Россия хочет заморозить войну, чтобы с новыми силами вернуться в 2028 году, – Зеленский

"Насколько европейцы отдалены от Украины и России – это тоже играет свои роли. Украина долгое время пыталась достучаться до тех европейцев, которые находятся в западной части континента. И уже в последние месяцы мы видим прогресс в этом направлении. Стоит работать со всеми государствами", – отметил эксперт-международник.

Значение визита Зеленского

По словам Желиховского, есть страны или их политические представители, которые до сих пор считают, что с Владимиром Путиным можно договориться и думают о переговорах с Россией. Это может быть банальный внутригосударственный популизм с их стороны.

"На мой взгляд, сейчас главное, чтобы Украину поддерживали современным вооружениями, финансированием, разведданными, гуманитарной помощью восстановлением государства. Это поможет ускорить победу. Думаю, на Саммите одна из главных целей – достучаться до тех европейцев, которые еще сомневаются", – отметил он.

Владимир Зеленский выступил на саммите Европейского политического сообщества: смотреть видео

Также важен тот фактор, чтобы мировое сообщество поняло важность совместной борьбы. Путину и России нельзя давать шанс заморозить войну.

"После передышки Путин восстановит свои силы или найдет единомышленников в западном мире, учтет свои предыдущие ошибки, и тогда последствия будут роковыми не только для Украины, но и всего мира", – подчеркнул Желиховский.

Визит Зеленского в Испанию: основное