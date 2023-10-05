Может значительно усилить позиции Украины: какова главная цель визита Зеленского в Испанию
Президент Украины Владимир Зеленский 5 октября прибыл в Гранаду, что в Испании. Там он участвует в саммите Европейского политического сообщества. Это важная встреча для политики нашей страны.
Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. Сейчас Украина нуждается в военной помощи. В частности, системах ПВО для защиты неба в зимний период.
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"Насколько европейцы отдалены от Украины и России – это тоже играет свои роли. Украина долгое время пыталась достучаться до тех европейцев, которые находятся в западной части континента. И уже в последние месяцы мы видим прогресс в этом направлении. Стоит работать со всеми государствами", – отметил эксперт-международник.
Значение визита Зеленского
По словам Желиховского, есть страны или их политические представители, которые до сих пор считают, что с Владимиром Путиным можно договориться и думают о переговорах с Россией. Это может быть банальный внутригосударственный популизм с их стороны.
"На мой взгляд, сейчас главное, чтобы Украину поддерживали современным вооружениями, финансированием, разведданными, гуманитарной помощью восстановлением государства. Это поможет ускорить победу. Думаю, на Саммите одна из главных целей – достучаться до тех европейцев, которые еще сомневаются", – отметил он.
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Также важен тот фактор, чтобы мировое сообщество поняло важность совместной борьбы. Путину и России нельзя давать шанс заморозить войну.
"После передышки Путин восстановит свои силы или найдет единомышленников в западном мире, учтет свои предыдущие ошибки, и тогда последствия будут роковыми не только для Украины, но и всего мира", – подчеркнул Желиховский.
Визит Зеленского в Испанию: основное
- В своем выступлении Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас главным вызовом является сохранение единства в Европе. Он пояснил, что Россия не прекратит свои атаки, говорится и о дезинформации и фейках. Для Украины важно иметь защитный щит на зиму от страны-террористки.
- Также присутствующие лидеры обсудили необходимые шаги по реализации Украинской формулы мира. Речь шла о подготовке к следующей встрече на уровне советников. Она должна состояться в скором времени.
- В ходе рабочей поездки Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони, Эммануэлем Макроном, Шарлем Мишелем и Олафом Шольцом. Известно, что последний пообещал предоставить Украине еще одну систему ПВО Patriot. А вот Испания передаст Украине 6 пусковых установок для ЗРК Hawk.