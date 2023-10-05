Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. Наразі Україна потребує військової допомоги. Зокрема, систем ППО для захисту неба у зимовий період.
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"Наскільки європейці віддалені від України та Росії – це теж відіграє свої ролі. Україна довгий час намагалася достукатися до тих європейців, які перебувають у західній частині континенту. І вже останніми місяцями ми бачимо прогрес у цьому напрямку. Варто працювати з усіма державами", – відзначив експерт-міжнародник.
Значення візиту Зеленського
За словами Желіховського, наразі є країни чи їхні політичні представники, які досі вважають, що з Владіміром Путіним можна домовитися і думають щодо перемовин з Росією. Це може бути банальний внутрішньодержавний популізм з їхнього боку.
"На мій погляд, наразі головне, щоб Україну підтримували сучасним озброєннями, фінансуванням, розвідданими, гуманітарною допомого відбудовою держави. Це допоможе пришвидшити перемогу. Думаю, на Саміті одна з головних цілей – достукатися до європейців, які ще вагаються", – зазначив він.
Володимир Зеленський виступив на саміті Європейської політичної спільноти: дивитись відео
Також є важливим є той фактор, щоб світова спільнота зрозуміла важливість спільної боротьби. Путіну і Росії не можна давати шанс заморозити війну.
"Після перепочинку Путін відновить свої сили чи знайде однодумців у західному світі, врахує свої попередні помилки і тоді наслідки будуть фатальними не лише для України, але й усього світу", – наголосив Желіховський.
Візит Зеленського до Іспанії: основне
- У своєму виступі Володимир Зеленський наголосив, що наразі головним викликом є збереження єдності у Європі. Він пояснив, що Росія не припинить своїх атак, мовиться і про дезінформацію та фейки. Для України важливо мати захисний щит на зиму від країни-терористки.
- Також присутні лідери обговорили необхідні кроки щодо реалізації Української формули миру. Мовилося про підготовку до наступної зустрічі на рівні радників. Вона має відбутися незабаром.
- В ході робочої поїздки Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, Еммануелем Макроном, Шарлем Мішелем та Олафом Шольцом. Відомо, що останній пообіцяв надати Україні ще одну систему ППО "Patriot". А от Іспанія передасть Україні 6 пускових установок для ЗРК Hawk.