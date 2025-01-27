Такое будет впервые: Зеленский может приехать на важную встречу в США

Владимир Зеленский вскоре может приехать с официальным визитом в США. Подобная встреча президента Украины с Дональдом Трампом, который уже вступил в должность, будет впервые, она даже может быть исторической.

Такое мнение 24 Каналу высказал общественный деятель из США, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что Зеленский может заинтересовать Трампа несколькими предложениями. В то же время Украина может пойти на определенные требования США.

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Чем Зеленский может заинтересовать Трампа на встрече

По словам общественного деятеля, встреча Зеленского с Трампом может быть самой важной за все предыдущие, ведь лидеры стран окончательно придут к решению о мире в нашей стране.

По мнению Пинкуса, президент Украины должен согласиться на замораживание конфликта на линии фронта, которая есть сейчас, но не давать юридическое согласие на право России на оккупированные территории, а также сотрудничать с американскими представителями по борьбе с коррупцией в нашей стране.

Кроме того, чем больше Зеленский будет показывать своими действиями и планами соответствие планам, которые озвучивает и начинает реализовывать Трамп по США, тем ближе он будет к Трампу. План, который привезет Зеленский, я бы начал с названия "Make Ukraine great again",

– сказал он.

Общественный деятель отметил, что Зеленский может заинтересовать Трампа предложением о том, что именно ВСУ стали "зонтиком" для защиты Европы. Однако при условии, чтобы США помогли украинской армии быть стандартизированной по требованиям НАТО.

Президент Украины также отметил, что военную помощь нашей стране партнеры могут предоставлять из средств от замороженных российских активов. Такие слова для президента США являются важными, а предложение Зеленского – выгодное.

Кстати, Зеленский сообщил, что Трамп может предпринять решительные шаги для давления на Россию. Говорится об усилении санкций и увеличении помощи Украине.