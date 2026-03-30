Об этом 24 Каналу заявил подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец, отметив, что рынок вооружения на Ближнем Востоке является конкурентным. Однако Украина может занять в его пределах свое место.

Березовец подчеркнул, что сегодня в Украине существуют сотни компаний, которые эффективно производят средства, РЭБ, РЭР, дроны, другие образцы вооружения, которые и не снились многим нашим западным партнерам. Это является большим достижением.

На этом рынке вооружения Украину никто не ждет, потому что всем хочется иметь свою долю. Однако ближневосточное турне президента Зеленского, во время которого ему удалось достичь серьезного дипломатического успеха, – это большой прогресс не только в сфере дипломатии, но и относительно украинского сектора ОПК,

– отметил подполковник.

Украине сегодняшние, по его словам, открывают двери, которые всегда были закрыты. Нужно понимать, что ближневосточный рынок вооружения является очень большим по объемам, но одновременно количество производителей на нем очень ограничено и искусственно регулируется.

К слову. Владимир Зеленский во время своего визита на Ближний Восток достиг договоренностей с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. Сейчас продолжаются переговоры с Иорданией и Кувейтом. Также отдельно Украина получила запросы от Бахрейна и Омана. Речь идет, по словам президента, о договоренностях о возможности усиления ПВО, о совместном развитии оборонных производств и также об энергетическом сотрудничестве.

Это не страны демократий, на Ближнем Востоке есть много государств, которые управляются монархами, и только они имеют окончательное слово в принятии того, какая компания сможет зайти на рынок.

То, что сделал президент Зеленский, об этом мечтают все, в частности, сотни мировых производителей вооружения. Украинскому лидеру удалось достичь того, что этот рынок для нас приоткрывается. И сейчас у нас появляется огромная возможность,

– отметил Тарас Березовец.

Украина, по его словам, сейчас имеет уникальное окно возможностей, и мы обязательно должны им воспользоваться.

