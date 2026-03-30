Про це 24 Каналу заявив підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТрО Тарас Березовець, наголосивши, що ринок озброєння на Близькому Сході є конкурентним. Проте Україна може посісти в його межах своє місце.

Березовець підкреслив, що сьогодні в Україні існують сотні компаній, які ефективно виробляють засоби, РЕБ, РЕР, дрони, інші зразки озброєння, які і не снилися багатьом нашим західним партнерам. Це є великим досягненням.

На цьому ринку озброєння Україну ніхто не чекає, тому що всім хочеться мати свою долю. Однак близькосхідне турне президента Зеленського, під час якого йому вдалося досягти серйозного дипломатичного успіху, – це великий прогрес не тільки щодо дипломатії, але й щодо українського сектору ОПК,

– зауважив підполковник.

Україні сьогоднішні, за його словами, відкривають двері, які завжди були зачинені. Потрібно розуміти, що близькосхідний ринок озброєння є дуже великим за обсягами, але водночас кількість виробників на ньому дуже обмежена і штучно регулюється.

До слова. Володимир Зеленський під час свого візиту на Близький Схід досяг домовленостей із Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром. Наразі тривають перемовини з Йорданією та Кувейтом. Також Окремо Україна отримала запити від Бахрейну та Оману. Йдеться, за словами президента, щодо домовленостей про можливості посилення ППО, про спільний розвиток оборонних виробництв і також про енергетичну співпрацю.

Це не країни демократій, на Близькому Сході є багато держав, які керуються монархами, і тільки вони мають остаточне слово в ухваленні того, яка компанія зможе зайти на ринок.

Те, що зробив президент Зеленський, про це мріють усі, зокрема, сотні світових виробників озброєння. Українському лідеру вдалося досягти того, що цей ринок для нас привідкривається. І зараз у нас з'являється величезна можливість,

– зазначив Тарас Березовець.

Україна, за його словами, зараз має унікальне вікно можливостей, і ми обов'язково маємо ним скористатися.

