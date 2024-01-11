Смысл, что объединил, – Зеленский рассказал о свитшоте, который ему подарили в Эстонии
Источник:Владимир Зеленский
В рамках своего визита в Эстонию Владимир Зеленский выступил на специальном пленарном заседании Рийгикога страны. Во время встречи с премьером Эстонии, та подарила украинскому лидеру символический свитшот.
На нем высечены слова, перекликающиеся в сердце как эстонцев, так и украинцев. Во время выступления перед парламентом Эстонии украинский лидер акцентировал внимание на общих чертах и взаимопомощи двух стран.
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Символический свитшот
Владимир Зеленский рассказал, что когда он шел в эстонский парламент, премьер-министр страны подарила ему свитшот с отчеканенной надписью "Kaitsetahe". С эстонского это переводится как "Воля к защите".
Она (премьер-министр – 24 Канал) сказала, что смысл этих слов объединил вас всех, многих эстонцев. Это то, что запечатлено в сердце многих украинцев,
– отметил президент.
Зеленский убежден, что придет день, когда Украина и Эстония сможет объединиться еще одним смыслом – "Võittahe", то есть "Воля к победе". Страны поздравят друг друга с победой над Россией в этой войне. Вместе – и всегда вместе.
Визит Зеленского в Эстонию
- Сразу после Литвы Владимир Зеленский на рассвете 11 января прибыл в Эстонию. Вместе с президентом Украины также прибыл и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Это первый визит Зеленского в Эстонию за время полномасштабного вторжения.
- В ходе визита Зеленский провел брифинг вместе с президентом республики Аларом Карисом. Глава Эстонии пообещал предоставить Украине пособия на сумму 1,2 миллиарда долларов в течение трех лет – вплоть до 2027 года. Страна будет оказывать помощь Украине помощь в размере 0,25% от собственного оборонного бюджета каждый год.
- Также во время брифинга Алар Карис призвал другие страны помогать так, настолько они способны. Кроме того, эстонский лидер подчеркнул, что не должно быть ограничений за применение западного оружия для ударов по России