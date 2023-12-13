Продолжение встреч в Украине: что обсуждал Зеленский с представителями ВПК США
Президент Украины Владимир Зеленский 11 – 12 декабря совершал рабочий визит в США. В частности, он встретился с главами военно-промышленных компаний Штатов.
Это было продолжение Международного форума оборонных индустрий Такое мнение 24 Каналу озвучил член Республиканской партии Борис Пинкус.
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Оборонная инфраструктура в Украине
Борис Пинкус отметил, что 30 сентября в Киеве прошел первый Международный форум оборонных индустрий, который посетили более 30 государств. Там обсуждался вопрос создания мощной оборонной инфраструктуры в Украине.
Встреча с главами военно-промышленных компаний Штатов – это продолжение форума. Во время встречи приводилось три фактора, почему оборонная инфраструктура в Украине необходима:
- Полезные ископаемые, которые широко используются и в военной промышленности;
- Виды тяжелой промышленности, которые еще остались с советских времен. Многие заводы, которые еще существуют, можно реанимировать, переработать под западные стандарты и стандарты НАТО;
- Интеллектуальный потенциал. Украина богата умными специалистами, инженерами, которые могли бы влиться в оборонную инфраструктуру и внести свой вклад.
Всё вместе будет гарантом того, что Украина будет самодостаточной. Она не просто будет снабжать необходимыми видами вооружения себя, но и даже помогать в развитии или обеспечении западноевропейских стран. Был очень хороший план встреч с представителями оборонного комплекса США. Это было не случайно,
– считает член Республиканской партии.
Визит Зеленского в США: главное
- 11 – 12 декабря Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в США. В частности, украинский лидер встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и генералом Чарльзом Брауном. Они обсудили развитие дальнейшего сотрудничества и ситуации в поле боя.
- 12 декабря Зеленский выступил с речью в Конгрессе США. Президент Украины встретился с сенаторами США на Капитолийском холме. Член Республиканской партии Борис Пинкус рассказал, что украинского лидера очень хорошо встретили и аплодировали стоя.
- Также Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме. В начале встречи американский лидер сообщил о дополнительной помощи для Украины на сумму 200 миллионов долларов. В пакет помощи вошли средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и вспомогательное оборудование.