Можно использовать более мобильно, чем Storm Shadow: какие преимущества ракет ATACMS

Западные журналисты сделали обнадеживающие заявления о передаче нашей стране ракет ATACMS осенью. К тому же, президент Владимир Зеленский уже в этом месяце поедет в Вашингтон, где встретится с Джо Байденом.

Вероятно, эти события связаны между собой и Украина скоро услышит хорошие новости. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, заметив, что решение относительно ATACMS очень непредсказуемо.

Важно Зеленский надеется, что Украина получит дальнобойные ATACMS уже осенью

Что нам даст передача ракет

В первую очередь ATACMS можно использовать мобильнее, чем Storm Shadow или SCALP, ведь их носителями являются фронтовые бомбардировщики Су-24. У этого самолета есть определенные ограничения, в том числе присутствие базирования.

В то же время, почти на каждом плацдарме Украина имеет реактивные системы залпового огня M142 HIMARS. По всей полосы фронта находятся эти комплексы.

"Если каждый комплекс будет иметь ATACMS, то РСЗ может наносить удары со своей позиции на 300 километров в глубину территории, которую временно контролирует враг. Это значительно увеличивает возможности оперирования этими ракетами, чем, например, Storm Shadow или SCALP", - отметил Коваленко.

Как визит Зеленского в США повлияет на передачу ATACMS: смотрите видео

Встречаются не просто поговорить

Президент Владимир Зеленский будет с визитом в США и будет встречаться с президентом Джозефом Байденом. Вероятно, будут говорить о принятии важного решения. Ведь вряд ли главы стран встречались без конкретного повода.

"Она (встреча Зеленского и Байдена – 24 Канал) должна иметь весомый результат. Например, мы можем услышать, что США будут передавать Украине две – три эскадрильи F-16, или мы можем услышать о том, что действительно уже есть договоренность о передаче Украине ракет ATACMS. Общение один на один может помочь официальному заявлению о передаче ракет", – добавил военно-политический обозреватель.

Предстоящая встреча Зеленского с Байденом