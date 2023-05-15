Россияне скинули, – Зеленский остроумно пошутил на вручении награды Карла Великого

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая посетил Германию. Там ему вручили премию Карла Великого.

Событие транслировали в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Шутка Зеленского сорвала шквал аплодисментов

Президент получил в немецком Аахене премию Карла Великого. Ее присудили Зеленскому и украинскому народу за защиту свободы, демократии и европейских ценностей. Во время мощной речи украинского лидера о победе над Россией награда Карла Великого громко упала с подставки.

Россияне. Но мы не боимся, потому что мы вместе!

– прокомментировал президент.

Шутка президента вызвала улыбки у собравшихся и сорвала шквал аплодисментов.

"Из-за вашего мужества и стойкости, вашей жертвенности и ценности я не могу придумать более достойного лауреата премии Карла Великого, чем президент Зеленский и народ Украины", – отметила во время церемонии президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также с выступлениями выступили канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Премию имени Карла Великого вручают с 1950 года. Одним из первых ее лауреатов был бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль.

Смотрите видео, как упала награда

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