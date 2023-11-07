Зеленский перенес свой визит в Израиль: СМИ назвали причину
Источник:The Times of Israel
Президент Украины еще в начале войны Израиля против ХАМАС выразил солидарность с израильтянами и намерение посетить страну. Однако позже произошла утечка информации о деталях визита Владимира Зеленского. А сегодня он принял решение по этому поводу.
Визит Зеленского в Израиль, по сообщению СМИ, должен был состояться 7 ноября. Однако Президент решил его перенести.
К теме Украинцев могут эвакуировать из сектора Газа: посол сказал, когда это может произойти
Зеленского ждут в Израиле
В израильских дипломатических кругах отмечают, что приезда Зеленского все еще ждут в стране. В то же время дата его приезда пока неизвестна.
Если Президент Зеленский приедет (в Израиль – 24 Канал), его встретят с распростертыми объятиями,
– рассказал СМИ израильский чиновник.
Визит Зеленского в Израиль вероятно перенесли из-за утечки информации израильского телеканала. Как сообщил украинский дипломат журналистам, Президент Украины планировал, чтобы его приезд в Израиль стал публичным, когда бы он уже находился в стране.
Кроме того, по информации прессы, из-за того, что данные о его запланированном на 7 ноября приезде, стали известны заранее, Зеленский был разочарован.
Что известно о визите Президента Украины в Израиль
- Сразу после нападения ХАМАС на территорию Израиля, состоявшееся 7 октября, Президент Украины выступил с заявлением. Он выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в результате атаки террористов. А также Зеленский поддержал Израиль, отметив, что его право на защиту "не подлежит сомнению".
- Владимир Зеленский планировал посетить страну в начале противостояния Израиля с ХАМАС. Это должен быть визит солидарности с израильтянами. Также он призвал лидеров других стран посетить Израиль, чтобы продемонстрировать поддержку
- Вскоре посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что в Израиле есть заинтересованность визитом главы нашего государства. Однако подробности возможного приезда Президента посол не рассказал. Он отметил, что об этом "узнаем из печати" именно тогда, когда "Президент прибудет в Израиль".
- Позже в СМИ распространилась информация, что якобы Президенту Украины было вежливо отказано в визите. В Израиле объяснили такое решение тем, что пока "неподходящий" для этого период.