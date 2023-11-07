Зеленский перенес свой визит в Израиль: СМИ назвали причину

Президент Украины еще в начале войны Израиля против ХАМАС выразил солидарность с израильтянами и намерение посетить страну. Однако позже произошла утечка информации о деталях визита Владимира Зеленского. А сегодня он принял решение по этому поводу.

Визит Зеленского в Израиль, по сообщению СМИ, должен был состояться 7 ноября. Однако Президент решил его перенести.

К теме Украинцев могут эвакуировать из сектора Газа: посол сказал, когда это может произойти

Зеленского ждут в Израиле

В израильских дипломатических кругах отмечают, что приезда Зеленского все еще ждут в стране. В то же время дата его приезда пока неизвестна.

Если Президент Зеленский приедет (в Израиль – 24 Канал), его встретят с распростертыми объятиями,

– рассказал СМИ израильский чиновник.

Визит Зеленского в Израиль вероятно перенесли из-за утечки информации израильского телеканала. Как сообщил украинский дипломат журналистам, Президент Украины планировал, чтобы его приезд в Израиль стал публичным, когда бы он уже находился в стране.

Кроме того, по информации прессы, из-за того, что данные о его запланированном на 7 ноября приезде, стали известны заранее, Зеленский был разочарован.

Что известно о визите Президента Украины в Израиль