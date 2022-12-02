"Показывают, что царь жив": политолог объяснил, почему Путин начал активно выходить в люди

Владимир Путин вышел из бункера и начал принимать участие в публичных мероприятиях. Такое изменение поведения российского диктатора свидетельствует о серьезных проблемах в Кремле.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Президент страны-агрессорки начал ездить по России и посещать различные мероприятия.

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Почему Путин пытается не выезжать за пределы России

В то время, как российская армия терпит поражение в Украине, глава Кремля почти избегает темы войны. По словам Рейтеровича, это связано с тем, что из-за отсутствия побед Путину нечего комментировать.

А то, что Владимир Путин начал так активно выходить на люди – это очень показательный сигнал. У него есть сомнения в стабильности своей власти и в том, что он и дальше сможет делать то, что делал до этого. Кресло под ним начало шататься,

– сказал политолог.

Как рассказал Рейтерович, российский диктатор пытается почти не выезжать за пределы страны.

"Путин даже отказался ехать на саммит G20 в Индонезии в частности из-за страха, что пока его не будет в стране, без него устроят переворот. А по возвращении он уже не будет руководить Россией", – отметил политолог.

Путин пытается продемонстрировать свою силу

Президент страны-агрессорки сейчас бывает, где только может. В частности, в последние дни Путин посетил лабораторный комплекс университета в Сочи, а также побывал на конгрессе молодых ученых. А 25 ноября для него организовали встречу с якобы матерями российских военных .

Сейчас проходит определенная демонстрация силы главы Кремля. Народу показывают, что царь жив и может заниматься разными вопросами, которые есть в стране. По замыслу политтехнологов Путина, это должно убедить россиян в том, что все будет хорошо и Путин все контролирует,

– объяснил Рейтерович.

Он добавил, что такие выходы в люди выглядят как из параллельной реальности.

"А с другой стороны, чего ждать от человека, который в этой параллельной реальности живет?" – заметил политолог.

Почему российский диктатор молчит о ситуации в Украине

Все неприятные для России вещи о войне в Украине озвучивают подчиненные Путина. В частности, "непростые решения" по Херсону ранее анонсировал командующий российским вторжением в Украину генерал Сергей Суровикин.

В стране типа России по-другому не может быть. Исполнять роль собаки, которая лает на врагов, и рассказывать плохие новости должна челядь. А царь должен озвучивать какой-то позитив,

– сказал Рейтерович.

Политтехнологи Путина считают, что позитивом перед новогодними праздниками станут путешествия Путина по стране и общение с народом.

"Путин будет озвучивать исключительно позитив социального или экономического плана. То, что таких новостей в России сейчас нет – это другое дело. Эти сюжеты высасывают из пальца для того, чтобы показать, что хоть что-то в стране развивается", – добавил политолог.

Как россияне относятся к поездкам Путина

По словам Рейтеровича, российский диктатор использует те же методы воздействия на народ, что и 15 лет назад. Политолог добавил, что это проблема любого авторитарного лидера. Такие люди из-за своей ограниченности не понимают, что некоторые механизмы уже давно устарели.

Игорь Рейтерович Политолог Это неплохо, потому что это загнивание системы. В Советском Союзе на исходе его существования была такая же ситуация. Чем она закончилась, мы прекрасно знаем. Поэтому мы просто подождем, когда это произойдет в России. Более того, сейчас ВСУ делают все для того, чтобы приблизить этот момент.

Политолог отметил, что над Путиным уже начинают смеяться и раздражаться из-за того, что он делает. Об этом свидетельствуют комментарии у россиян в соцсетях. Рейтерович добавил, что пренебрежение и насмешки над властью – самое страшное для режима, который построил российский диктатор.

Игорь Рейтерович рассказал о рейтинге Путина на фоне провала в войне: смотрите видео

Положение Владимира Путина: коротко