Про це 24 каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Президент країни-агресорки почав їздити Росією та відвідувати різноманітні події.
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Чому Путін намагається не виїжджати за межі Росії
У той час, як російська армія зазнає поразок в Україні, очільник Кремля майже уникає теми війни. За словами Рейтеровича, це пов'язано з тим, що через відсутність перемог Путіну немає чого коментувати.
А те, що Владімір Путін почав так активно виходити на люди, – це дуже показовий сигнал. У нього є сумніви у стабільності своєї влади та у тому, що він і надалі зможе робити те, що робив до цього. Крісло під ним почало хитатися,
– сказав політолог.
Як розповів Рейтерович, водночас російський диктатор намагається майже не виїжджати за межі країни.
"Путін навіть відмовився їхати на саміт G20 в Індонезії зокрема через страх, що поки його не буде в країні, без нього влаштують переворот. А після повернення він вже не буде керувати Росією", – зазначив політолог.
Путін намагається продемонструвати свою силу
Президент країни-агресорки зараз буває, де тільки може. Зокрема, останніми днями Путін відвідав лабораторний комплекс університету у Сочі, а також побував на конгресі молодих науковців. А 25 листопада для нього організували зустріч з нібито матерями російських військових.
Зараз відбувається певна демонстрація сили очільника Кремля. Народу показують, що цар живий і може займатися різними питаннями, які є в країні. За задумом політтехнологів Путіна, це повинно переконувати росіян у тому, що все буде добре і Путін все контролює,
– пояснив Рейтерович.
Він додав, що такі виходи в люди виглядають, наче з паралельної реальності.
"А з іншого боку, чого очікувати від людини, яка у цій паралельній реальності живе?" – зауважив політолог.
Чому російський диктатор мовчить про ситуацію в Україні
Усі неприємні для Росії речі щодо війни в Україні озвучують підлеглі Путіна. Зокрема, "непрості рішення" щодо Херсона раніше анонсував командувач російським вторгненням в Україні генерал Сєргєй Суровікін.
У країні на кшталт Росії по-іншому не може бути. Виконувати роль собаки, яка гавкає на ворогів, та розповідати погані новини має челядь. А цар повинен озвучувати якийсь позитив,
– сказав Рейтерович.
Політтехнологи Путіна вважають, що позитивом перед новорічними святами стануть мандри Путіна країною та спілкування з народом.
"Путін буде озвучувати виключно позитив соціального або економічного плану. Те, що таких новин у Росії зараз немає, – це інша справа. Ці сюжети висмоктують з пальця для того, щоб показати, що хоч щось в країні розвивається", – додав політолог.
Як росіяни ставляться до поїздок Путіна
За словами Рейтеровича, російський диктатор використовує ті самі методи впливу на народ, що і 15 років тому. Політолог додав, що це проблема будь-якого авторитарного лідера. Такі люди через свою обмеженість не розуміють, що певні механізми вже давно застаріли.
Це непогано, тому що це загнивання системи. У Радянському Союзі під кінець його існування була така сама ситуація. Чим вона закінчилася, ми чудово знаємо. Тому ми просто почекаємо, коли це відбудеться у Росії. Ба більше, зараз ЗСУ роблять все для того, аби наблизити цей момент.
Політолог зазначив, що над Путіним вже починають сміятися і дратуватися від того, що він робить. Про це свідчать коментарі у росіян у соцмережах. Рейтерович додав, що зневага та насмішки над владою – найстрашніше для режиму, який побудував російський диктатор.
Ігор Рейтерович розповів про рейтинг Путіна на тлі провалу у війні: дивіться відео
Становище Владіміра Путіна: коротко
- Кремлівський диктатор Владімір Путін провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Під час розмови Путін цинічно поскаржився, що Захід підтримує Україну, та виправдовував російські удари по Україні відсутністю переговорів.
- Останнім часом стан здоров'я президента Росії Владіміра Путіна не з найкращих. Російські ЗМІ повідомили, що нещодавно російський президент впав на сходах у власній резиденції.
- Як розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, диктатор намагається заспокоїти росіян і вигадує все нові й нові історії про те, як переможе у війні проти України.