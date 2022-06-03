Визуально это то же место, где потопили корабль "Саратов": версии по взрыву в порту Бердянска

Захватчики оккупировали Бердянск на Запорожье. 2 июня в порту города раздался мощный взрыв. Очевидцы говорят, что визуально выглядит, что оккупанты ударили в то же место, где раньше ВСУ потопили российский корабль "Саратов".

Об этом 24 каналу сказал журналист из Запорожья, комментируя обнародованное видео взрыва в порту Бердянска.

К теме Россияне попытались остановить продвижение ВСУ на Запорожье, но отступили

По его словам, есть данные, что в этом же порту Бердянска раньше было около 10 взрывов.

Версии по взрыву в порту Бердянска

Журналист заверил, что пока точно неизвестно, кто ответственен за взрыв:

или это были украинские партизаны,

или оккупанты, которые заявляют, что ведут там якобы "разминирование и уничтожение боеприпасов".

Однако корреспондент убежден, что визуально это то самое место, где в марте сожгли и потопили наши войска их большой десантный корабль "Саратов".

Тогда вместе с ним взорвались цистерны с горючим и склады боеприпасов. Подозреваю, что там на берегу и на дне моря огромное количество неразорвавшихся боеприпасов. Поэтому оккупанты пытаются это разминировать. А может они просто "покурили не в том месте",

– сказал журналист.

Но, как отметил корреспондент, там постоянно что-то взрывается и обломки долетают и до оккупантов.

Взрыв в порту оккупированного Бердянска: смотрите видео



Что известно о потоплении корабля "Саратов"

В марте наши военные нанесли врагу мощный удар – ВСУ уничтожили в порту Бердянска вражеский десантный корабль черноморского флота государства-агрессора.

Впоследствии пресс-служба ВМС уточнила, что украинские защитники повредили 2 вражеских судна в Бердянске. Оказалось, что их капитаны еще в 2014 году изменили Украине и перешли на сторону оккупантов.

25 марта в Генштабе ВСУ уточнили, что крупный десантный корабль "Саратов" был уничтожен, и помогли в этом агенты из России.

Видео по теме – как выглядит Мариуполь, который "асвабадили" оккупанты