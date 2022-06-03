Визуально это то же место, где потопили корабль "Саратов": версии по взрыву в порту Бердянска

3 июня 2022 , 17:47
Читати новину українською

Захватчики оккупировали Бердянск на Запорожье. 2 июня в порту города раздался мощный взрыв. Очевидцы говорят, что визуально выглядит, что оккупанты ударили в то же место, где раньше ВСУ потопили российский корабль "Саратов".

Об этом 24 каналу сказал журналист из Запорожья, комментируя обнародованное видео взрыва в порту Бердянска.

К теме Россияне попытались остановить продвижение ВСУ на Запорожье, но отступили

По его словам, есть данные, что в этом же порту Бердянска раньше было около 10 взрывов.

Версии по взрыву в порту Бердянска

Журналист заверил, что пока точно неизвестно, кто ответственен за взрыв:

  • или это были украинские партизаны,
  • или оккупанты, которые заявляют, что ведут там якобы "разминирование и уничтожение боеприпасов".

Однако корреспондент убежден, что визуально это то самое место, где в марте сожгли и потопили наши войска их большой десантный корабль "Саратов".

Тогда вместе с ним взорвались цистерны с горючим и склады боеприпасов. Подозреваю, что там на берегу и на дне моря огромное количество неразорвавшихся боеприпасов. Поэтому оккупанты пытаются это разминировать. А может они просто "покурили не в том месте",
– сказал журналист.

Но, как отметил корреспондент, там постоянно что-то взрывается и обломки долетают и до оккупантов.

Взрыв в порту оккупированного Бердянска: смотрите видео


Что известно о потоплении корабля "Саратов"

Ситуация в Запорожье! На этом направлении российские оккупанты удерживают занятые позиции и делают все, чтобы не допустить продвижения ВСУ. В течение 2 июня россияне пытались остановить продвижение украинских защитников в районе сел Новодаровка и Нескучное, однако они потерпели поражение и отступили.

Кроме того, у  оккупантов новые безумные идеи по Запорожской области. В частности, Кремль хочет провести в регионе так называемый "референдум". Столицей придуманной республики россияне решили провозгласить оккупированный Мелитополь. Путин уже приказал своим воинам к июлю продвинуться на Запорожье как можно глубже.

Видео по теме – как выглядит Мариуполь, который "асвабадили" оккупанты

 

Автор: Марія Бондар