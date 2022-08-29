Попадем больше в своих, чем в чужих, – Гудков о запрете виз россиянам

Усложнение выдачи виз россиянам не подтолкнет их к бунту против режима. путина, в подавляющем большинстве, поддерживают те, кто в странах Евросоюза никогда не был, поэтому на них это никак не повлияет.

Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он отметил, что туристические визы действительно следует отобрать, но в то же время выдавать так называемые политические, чтобы противники режима путина имели возможность бежать от преследователей из россии.

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Лишение виз не приблизит революцию в россии

Гудков рассказал, что лишение виз, к сожалению, не приблизит революцию в россии. путин опирается на поддержку тех, кто вообще не почувствует запрет на въезд в страны Евросоюза. Эти массы в своей жизни были разве что в Турции или Египте.

Это как мертвое кадило. Для дела это ничего не решает. Только как наказание,

– заметил российский оппозиционный политик.

Следует решить вопрос политической миграции

Также он подчеркнул, что при усложнении выдачи виз россиянам Евросоюза предстоит решить вопрос о политической миграции. Как быть с противниками режима путина.

"Я, например, нахожусь в Болгарии. Ко мне должны приезжать родственники, друзья знакомые. Эти люди поддерживают меня", – подчеркнул Гудков.

А также добавил, что военные диктатуры визами не сбрасывают. Он согласен с персональными санкциями и лишением виз тех людей, которые открыто поддерживают путин. Но вместе со странами Запада нужно разработать инструмент, как спасать политических беженцев.

россиян нужно разделить на врагов и союзников

Ведущая 24 канала Екатерина Соляр отметила, что есть очень много россиян, которые приезжают в Европу и записывают там видео о том, что "Крым – наш, Украина – уже наша, Херсон мы захватили и сейчас проведем референдумы". Так они провоцируют беженцев из Украины. Вместе с тем есть маргарита симоньян, которая рассказывает, чтобы Европа готовилась к какому-нибудь теракту.

Гудков ответил, что для того чтобы избежать таких ситуаций, туристические визы действительно следует отобрать. Нельзя допускать того, что пока идет война в Украине, россияне могли отдыхать в Европе. Но для политических мигрантов следует выдавать визы, возможно, другого образца.

Простым запретом ничего не решишь. Если мы хотим приблизить конец диктатуры путина, это выстрел в холостую. Мы попадем больше в своих, чем в чужих,

– подчеркнул российский оппозиционный политик.

Он подчеркнул, что нужно разделить нормальных россиян от ненормальных; тех, кто борется с режимом, от тех, кто его поддерживает; союзников от противников.

Способны ли ультраправые националисты россии на бунт в случае поражения россии в войне

Гудков также рассказал, что бунта в россии не стоит ждать и от ультраправых националистов. Он мог бы произойти в случае поражения россии в войне в Украине, в случае очередного жеста доброй воли, но его не произойдет.

"Таких националистов в россии всего примерно 2%. Это очень мало", – отметил он.

А также отметил, что даже в воюющей в Украине российской армии идейных националистов меньше 20%. Остальные же воюют только ради денег.

Они сражаются ради того, чтобы погасить ипотеку. Они сражаются, чтобы отдать свои долги. И таких большинство среди тех, кто сейчас находится в Украине. Они тупо отрабатывают свои деньги,

– рассказал Гудков.

Гудков о том, подтолкнет ли россиян к бунту запрет выдачи виз: смотрите видео

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