Ездил туда, куда никто не брался: в Донецкой области погиб волонтер Слава Ильченко

Как сообщил начальник городской военной администрации Константиновки Сергей Горбунов
, оккупанты в очередной раз использовали дрон на оптоволокне в жилых кварталах города. Под прицелом россиян была группа волонтеров, которая занималась вывозом людей из опасных зон.
В результате этой атаки погиб Вячеслав Ильченко. Еще двое волонтеров получили ранения.
Один из них, Богдан Зуяков, рассказал, что дрон попал прямо в крышу автомобиля, когда волонтерская группа ехала на эвакуацию дедушки. Взрыв произошел за считанные секунды. Вячеслав получил ранение в голову, которое было несовместимо с жизнью.
Кем был погибший Слава Ильченко?
На странице волонтера в Facebook десятки видео, снятых во время эвакуации. На них Вячеслав помогает жителям спастись от войны прямо под звуки пулеметных очередей.
Волонтерская деятельность Ильченко: смотрите видео
Накануне собственной смерти Вячеслав записал видео, в котором честно высказался о своей усталости, однако сказал, что должен вернуться за бабушками, которым пообещал спасение. К сожалению, очередная поездка на эвакуацию 25 декабря стала для него последней.
Это огромная потеря для волонтерского фронта Харькова и для всех, кто знал его лично. Слава вместе со своей командой спас жизни сотням людей. Сегодня он отдал за это свою,
– написали на странице фонда "Несокрушимый Харьков".
На помощь семье погибшего открыли сбор. Приобщиться к поддержке жены и дочерей Вячеслава можно по ссылке на банке.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память и уважение Вячеславу!
Их жизнь оборвала война
-
В начале ноября в Славянске во время вражеского обстрела погибла волонтер и зоозащитница Елена Полинина. Она направлялась кормить бездомных животных и активно занималась оказанием гуманитарной помощи жителям Донецкой области.
-
Недавно в результате российского удара по Изюму погибли лейтенант Национальной полиции Ирина Байда и ее муж. Во время обстрела Харьковской области оккупационные войска применили управляемые авиабомбы и беспилотники.
-
Также на Харьковщине, выполняя боевую задачу по защите Украины, погиб старший солдат Виталий Бойко из Белой Церкви Киевской области. Защитник до последнего оставался верным военной присяге.