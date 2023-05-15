На лавы "200-х" на войне против Украины отправился подполковник вражеской армии из Башкирии Вячеслав Опольский. Известно, что в 2008 году он участвовал в интервенции в Грузию.

Во вторник, 14 мая, брат оккупанта Опольского сообщил, что тот умер, воюя как доброволец против нашего государства. Об этом информирует 24 Канал.

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А мог "спокойно жить"

Собственно, известно, что Опольский получил смертельное ранение не так давно – то есть 12 мая, и впоследствии отправился прямо к Кобзону.

Опольский Вячеслав, умер 12.05.2023, уроженец Башкирии, окончил с отличием Рязанское военно-воздушное училище. На (так называемую – 24 Канал) "СВО" пошел добровольцем, был смертельно ранен в бою,

– говорится в сообщении брата захватчика Павла.

Следует сказать, что согласно открытой информации, Опольский не был действующим офицером и находился в запасе. То есть мог россиянин "жить спокойно", "горя не знать", но что-то его побудило отправиться на гибель в Украину.

Как пишут СМИ, проживал оккупант в поселке Кубинка в Московской области. Там базируется элитная 45-я отдельная бригада НДС враждебного государства.

Военный из Башкирии, что отправился к Кобзону / фото из соцсетей

Потери врага: последние новости

Из фотографий в открытом доступе ясно, что уже в 2007 году Опольский был майором, а в 2008 – участвовал в российско-грузинской войне. Как известно, закончилась она оккупацией Южной Осетии и Абхазии.

В Генштабе Вооруженных Сил констатировали, что по состоянию на 15 мая с начала полномасштабного вторжения погибли 199 460 вражеских военных. Только за минувшие сутки – 580 бойцов. Также Россия потеряла: