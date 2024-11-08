"Не надо поддерживать Киев, Путин не враг", сказки с трибуны: главные заявления Вэнса об Украине

Джеймс Дэвид Вэнс, которого в США лаконично называют Джей Ди Вэнсом, сейчас является американским сенатором от штата Огайо. В июле 2024 года Трамп избрал его своей правой рукой, и теперь Вэнс должен стать вице-президентом США. 24 Канал собрал основные его заявления относительно Украины.

Вэнс чем-то напоминает другого сторонника Трампа, Илона Маска. Он так же регулярно делает скандальные заявления и так же не всегда поддерживал Трампа. Более того, Вэнс очень жестко критиковал Трампа, назвав его американским Гитлером. Но все изменилось.

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Скандальные заявления Вэнса об Украине

Как многие республиканцы, Вэнс обвиняет Киев в том, что американцам приходится платить за войну. Мол, украинское правительство коррумпировано, нет возможности отследить движение средств, поэтому выделять деньги не нужно.

"Буду с вами честным, мне все равно, что так или иначе будет с Украиной... Мне надоело, что Джо Байден сосредотачивается на границе страны, относительно которой мне безразлично", – говорил он в 2022 году.

Эти тезисы направлены на избирателей, потому что они просты, легко запоминаются. Республиканцы традиционно обвиняют демократов в лице Байдена в желании вмешиваться в события за рубежом, вместо этого предлагают сосредоточиться на "благах для Америки".

Поэтому Вэнс не скрывает: голосовал против пакета финансирования для Украины. А еще продвигает идею, что Киев должен уступить территории.

В лучших интересах Америки принять то, что Украине придется уступить россиянам некоторые территории, нам нужно закончить эту войну... Сотни тысяч невинных восточноевропейцев погибли в этом конфликте. В наших и в их интересах – это остановить убийства,

– это слова Вэнса из 2023 года.

Точно так же будущий вице-президент выступает против вступления Украины в НАТО.

"Это абсолютно безответственно. Украина не должна вступать в НАТО, а приглашать их в течение войны – это пригласить наш народ на войну. Вы хотите американских войск в Украине? Если нет, то мы должны выступить против вступления Украины в НАТО", – говорил Вэнс в 2024 году.

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Украинцы истощены, у них нет людей и оружия, а "конфликт" рискует превратиться в ядерную войну, поэтому время завершать его – такие последние заявления Венса.

Но как именно следует "урегулировать конфликт" – он не знает.

Думаю, что это будет выглядеть так. Трамп садится и говорит русским, украинцам и европейцам: "Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование". И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы россияне не вторглись снова,

– сказал Вэнс перед выборами в 2024 году.

При этом он не называл Путина врагом – разве что соперником или конкурентом. Таким образом сенатор уклонился от прямого ответа на вопрос ведущей NBC News, является ли Путин врагом или союзником для США.

"Мы не находимся в состоянии войны с ним, и я не хочу находиться в состоянии войны с Россией Владимира Путина. Я считаю, что мы должны искать пути к миру", – сказал Вэнс.

В 2022 году он назвал российского диктатора "злым человеком", но сразу добавил что-то в духе "но украинская власть коррумпирована". Впрочем, с 2023-го Вэнсу запрещен въезд в Россию.

Против мигрантов, хотя жена не американка

Вспомним еще один скандал, когда Вэнс поддержал фейк, что гаитяне едят животных. Эти тезисы разгоняли сторонники Трампа в 2024 году, и Вэнс присоединился к ним. Глупости, которые распространялись по соцсетям, якобы были призваны обратить внимание на проблемы белых в Спрингфилде, страдающих от мигрантов.

"Люди, которые не должны быть в этой стране, похищают и съедают животных", – объяснил он настроения против мигрантов.

На упреки, что сам Вэнс – зять индийских иммигрантов, он не ответил. Как и на то, что губернатор опроверг эти фейки.

"Американские СМИ полностью игнорировали эти вещи, пока мы с Дональдом Трампом не начали говорить о мемах с котами. Если мне придется создавать истории, чтобы американские СМИ действительно обратили внимание на страдания американского народа, то это то, что я собираюсь делать", – растолковал Вэнс свою позицию впоследствии.

Кто такой Джей Ди Вэнс и почему он поддержал Трампа

У Вэнса было трудное детство, ведь его мать имела героиновую и опиоидную зависимость. Его сестра появилась на свет, когда матери было всего 19. Отец покинул семью, когда Вэнс был маленьким, детей воспитывали бабушка и дедушка.

С 17 лет парень работал кассиром, после школы пошел служить в армию. В Ираке был военным журналистом и даже имеет награды за службу.

Благодаря льготам для военных парень из бедной семьи смог поступить в университет, где специализировался на политологии. В 2010 году поступил в Ель, что стало билетом в мир. Вэнс проявил себя как литератор и познакомился со многими людьми, в том числе своей будущей женой Ушей – дочерью мигрантов. Ему даже предложили писать колонку для The New York Times.

В 2016 году вышли в свет его мемуары Hillbilly Elegy, где описано бедное детство и простая жизнь. Через несколько лет книгу экранизировали. Она стала бестселлером и объяснила для американского общества, почему Трамп одержал победу на выборах, – ведь за него голосовали именно те небогатые белые рабочие, описанные в книге. Тогда Вэнса назвали голосом ржавого пояса, то есть индустриальных штатов.

Сам автор сказал, что, общаясь с элитами, увидел их пренебрежение "к людям, с которыми я рос". Якобы именно это впоследствии склонило Вэнса к Трампу. Однако есть мнение, что на него повлиял миллиардер Питер Тиль, с которым работал Вэнс. А еще консервативное религиозное воспитание. Также в 2016 году Вэнс посвятил все 15 минут выступления на TEDTalks разговору о том, что Америка забыла о рабочем классе.

После вуза Вэнс работал юристом, затем стал венчурным капиталистом. В 2023 году стал сенатором от республиканцев. Интересно, что Сенат не принял ни одну из его 57 законодательных инициатив.

Трамп припомнил Вэнсу слова об "идиоте" и "американском Гитлере", заявив, что тот лижет ему задницу и пытается понравиться. Но все же сделал его своей правой рукой.

Вэнс был на десятилетия моложе других потенциальных кандидатов, которых рассматривали на должность вице-президента, и, выбрав такого молодого человека для участия в избирательной кампании, Трамп неизбежно намекает на то, что он выбрал наследника,

– замечает WSJ.