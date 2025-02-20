Трамп станет президентом мира, – вице-президент США
Вице-президент США сделал заявление относительно Дональда Трампа. В частности, он задел его намерения вести переговоры со всеми сторонами конфликта.
️Вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Дональд Трамп станет президентом мира. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Fox News.
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Трамп не исключает никаких вариантов
Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп готов вести переговоры со всеми сторонами конфликта. В частности, и с Россией, чтобы остановить войну. По его словам, он не исключает ни одного варианта.
Если вы хотите завершить войну, вы должны говорить со всеми, кто участвует в боевых действиях,
– отметил он.
Он отметил, что главная цель Трампа заключается в том, что прекратить кровопролитие и установить долговременный мир в Европе.
Он верит, что сейчас мы находимся в шаге от мира в Европе впервые за три года.
Это заявление прозвучало после того, как Трамп выразил противоречивые мнения относительно Украины. В частности, он сказал о невероятно низких рейтингах Владимира Зеленского и о том, что Россия уничтожила бы украинские города, "если бы хотела".