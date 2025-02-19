Вэнс выдумал, будто Зеленский "поливает Трампа грязью"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс резко высказался против политики Владимира Зеленского. По его убеждению, украинский президент поступает неправильно в отношении Трампа.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail. Это заявление прозвучало в контексте слов Трампа. Американский президент назвал Зеленского диктатором, который отказывается от выборов. До того Трамп говорил, что у гаранта только 4% поддержки. Журналисты уже сказали, что Трамп начал против Зеленского настоящую войну.

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Что сказал Вэнс о Зеленском

Идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, обливая его грязью в государственных СМИ, каждый, кто знает президента, скажет вам, что это ужасный способ вести дела с этой администрацией,

– подчеркнул вице-президент США.