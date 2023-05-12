В бою с оккупантами погиб художник-декоратор фильма "Памфир" Владимир Черный
Источник:Елена Белецкая
9 мая на войне погиб известный украинский художник Владимир Черный. Защищать Украину воин ушел добровольно.
Об этом сообщила любимая погибшего бойца Елена Белецкая. Женщина посвятила ему трогательный пост в соцсети.
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"Даже и речи не было отлинять"
По словам женщины, Владимир Черный пошел добровольцем даже несмотря на то, что его документов не было в военкомате – их потеряли.
Ты мог бы не уходить, но ты не мог, не мог стоять в стороне, когда на твой дом напали. И так, ты стал Супервоином... ходил сам на позиции... Проводил по самым опасным местам военных, пал по врагу, вытаскивал раненых собратьев с поля боя, и хорошо заливал лою за воротник россиянам,
– говорится в посте.
Елена добавила, что сейчас она испытывает дикую ярость за то, что россияне уничтожили такую яркую и щедрую душой личность.
Известно, что Владимир Черный в свое время работал декоратором фильма "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Режиссер также выразил свои соболезнования в связи с гибелью защитника.
Сухолиткий-Собчук опубликовал фото по подготовке к съемкам сцены в Доме Молитвы фильма "Памфир".
"Ты был одним из самых надежных людей. Как сказал твой коллега, в памяти останется только хорошее. В памяти о тебе только светлые моменты. Герою Слава", – написал Сухолиткий-Собчук.Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего Владимира Черного. Вечная память Герою!
Потери Украины на войне: последние новости
- 6 мая в бою с врагом погиб Андрей Марков из села Хутор-Будилов Снятинской общины. Жизнь защитника оборвалась вблизи Бахмута. Павшему воину было всего 42 года.
- В Киеве 1 мая попрощались с добровольцем Александром Бондаренко, ранее работавший журналистом BBC. Он погиб под Кременной.
- На Востоке погиб журналист из Франции Арман Солдин. Его жизнь унес ракетный обстрел со стороны россиян.
- Также погиб Алексей Титаренко, защищая Украину от российских окупантов. В Офисе Президента герой занимал должность главного консультанта Директората по внутренней и гуманитарной политике.