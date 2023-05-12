В бою с оккупантами погиб художник-декоратор фильма "Памфир" Владимир Черный

9 мая на войне погиб известный украинский художник Владимир Черный. Защищать Украину воин ушел добровольно.

Об этом сообщила любимая погибшего бойца Елена Белецкая. Женщина посвятила ему трогательный пост в соцсети.

Смотрите также В Николаеве попрощались с 6 саперами, погибшими под российским обстрелом в Херсонской области

" Даже и речи не было отлинять"

По словам женщины, Владимир Черный пошел добровольцем даже несмотря на то, что его документов не было в военкомате – их потеряли.

Ты мог бы не уходить, но ты не мог, не мог стоять в стороне, когда на твой дом напали. И так, ты стал Супервоином... ходил сам на позиции... Проводил по самым опасным местам военных, пал по врагу, вытаскивал раненых собратьев с поля боя, и хорошо заливал лою за воротник россиянам,

– говорится в посте.

Елена добавила, что сейчас она испытывает дикую ярость за то, что россияне уничтожили такую яркую и щедрую душой личность.

Известно, что Владимир Черный в свое время работал декоратором фильма "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Режиссер также выразил свои соболезнования в связи с гибелью защитника.

Сухолиткий-Собчук опубликовал фото по подготовке к съемкам сцены в Доме Молитвы фильма "Памфир".

Владимир Черный был декоратором фильма "Памфир" / Фото из фейсбука Сухолиткого-Собчука

"Ты был одним из самых надежных людей. Как сказал твой коллега, в памяти останется только хорошее. В памяти о тебе только светлые моменты. Герою Слава", – написал Сухолиткий-Собчук.

Потери Украины на войне: последние новости

6 мая в бою с врагом погиб Андрей Марков из села Хутор-Будилов Снятинской общины. Жизнь защитника оборвалась вблизи Бахмута. Павшему воину было всего 42 года.

В Киеве 1 мая попрощались с добровольцем Александром Бондаренко, ранее работавший журналистом BBC. Он погиб под Кременной.

На Востоке погиб журналист из Франции Арман Солдин. Его жизнь унес ракетный обстрел со стороны россиян.

Также погиб Алексей Титаренко, защищая Украину от российских окупантов. В Офисе Президента герой занимал должность главного консультанта Директората по внутренней и гуманитарной политике.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего Владимира Черного. Вечная память Герою!