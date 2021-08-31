Владимир и Елена Зеленские прибыли в США: первые фото

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой ночью 31 августа прибыли в США. Помимо прочего, в программе визита – встреча с главой Белого дома Джо Байденом 1 сентября.

Украинский лидер написал в инстаграме, что "встреча будет содержательной". Главы государств обсудят стратегическое и оборонное партнерство.

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Супруги Зеленские прибыли в США

В начале суток 31 августа Владимир Зеленский и Елена Зеленская ступили на американскую землю.

Президент Украины с супругой прибыли с официальным визитом в США, в программе которого, среди прочего, и встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Она запланирована на 1 сентября.

Владимир Зеленский и Джозеф Байден встретятся тет-а-тет, а затем в составе делегаций стран.

Прибыли в Вашингтон по приглашению Джо Байдена. Впереди – обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной,

– написал Владимир Зеленский в инстаграме.



Владимир и Елена Зеленские прибыли в США / Фото из инстаграма Зеленского



Глава государства уверен, что встреча с Байденом будет содержательной / Фото из телеграма ОП

Также в программе пребывания Зеленского в США, как написали в пресс-службе Офиса Президента:

Ряд важных встреч с американскими высокопоставленными должностными лицами.

Подписание документов в области сотрудничества в оборонной сфере.

"Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США", – добавили в ОП.

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