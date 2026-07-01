Расследование гибели командира Кононникова продолжается. В деле появились новые подробности. О них сообщило "Следствие.Инфо".

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Какие новые подробности появились в деле о гибели командира 154-й ОМБр?

Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщала, что входное отверстие от пули находилось на левом виске командира. Однако источники издания "Следство.Инфо" в полиции опровергают эту информацию.

Там говорят, что на самом деле огнестрельное ранение было справа, а выстрел был произведен с "близкого расстояния". Пистолет обнаружили под рукой командира.

Редакция издания получила фото погибшего. На нем видна кровь из левого уха. Именно поэтому кто-то мог ошибочно подумать, что это и есть рана.

Кроме того, по словам источников, стало известно, что незадолго до смерти Кононников отправлял родным и коллегам голосовые сообщения и выкурил сигарету.

Обратите внимание! На вопрос издания о том, где же все-таки находилось входное отверстие от пули, в Специализированной прокуратуре ответили, что судебно-медицинская экспертиза еще продолжается.

Напомним, что тело Кононникова обнаружили с огнестрельным ранением головы в 07:38. В полиции отметили, что, по предварительным данным, признаков насильственной смерти не выявлено. В настоящее время правоохранители расследуют несколько версий гибели командира. Среди них – самоубийство, умышленное убийство, неосторожное обращение с оружием.

Отметим, что Владимир Кононников возглавлял 154-ю отдельную механизированную бригаду, созданную в 2023 году. До этого он служил в Десантно-штурмовых войсках, где имел позывной "Конан".

Бригада под его командованием воевала на Харьковском, а впоследствии на Запорожском направлении, в частности под Гуляйполем. В 2024 году президент наградил Кононникова орденом Богдана Хмельницкого II степени, а в 2018 году он получил орден III степени.